白石社會宅 銀髮、身障都能住

2018年03月27日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

「ADH設計組織」設計的集合住宅「白石Silver-Housing」。（攝影：藤塚光政Mitsumasa Fujitsuka，ADH設計組織提供)

隨著今年台北市公共住宅招租，如何設計公共住宅也成為建築界討論的焦點。日本建築師夫妻檔渡邊真理和木下庸子，2006年時曾為身障、高齡、高齡單身和一般家庭設計「白石Silver-Housing」，入選日本建築學會作品選集。近日將來台，與台灣、大陸的建築師一同在遠東建築講座中談論公共住宅的設計理念。

元智藝術與設計系主任陳冠華表示，「當2050年日本人口可能從現在的1.27億，倒退到8000萬左右，未來社會上也不再以核心家庭為主時，空下來的房子應該怎麼辦？渡邊真理和木下庸子從很早就開始思考這個問題，而『白石』正是他們的得意之作。」

今年67歲的渡邊真理是日本法政大學設計工學院建築系教授，62歲的木下庸子則是日本工學院大學建築學院建築系教授。兩人在哈佛念書時相識，1987年共同創立「ADH設計組織」，設計作品以社會住宅和街區改造為主。2000年，以融合小家庭夫妻工作室及住宅的作品「NT」獲得JIA日本建築家協會新人獎。

白石對公共空間的設計，形成讓社區住戶間彼此自然交流的社會。陳冠華表示，設計集合住宅時，重視社區內的鄰里關係，以及社區與環境、都市的關係，「渡邊將日本傳統民宅的概念對應到他的設計，處理公共空間、半公共空間到私密空間的不同功能，也照顧到弱勢族群的需求。」

陳冠華表示，在台灣大家想到國宅，多半不會覺得美觀，「白石很難得的是，小戶小戶的住宅放在一起，形成一個樸素、親切溫暖又沒有壓力的社區，美學上的處理非常乾淨。」

「遠東建築講座─『社會．住宅．設計』國際論壇」將於3月29日於台北遠東飯店3樓宴會廳舉辦，渡邊真理和木下庸子將和大陸及台灣建築師交流。即日起免費報名，詳情請上遠東建築獎官網或遠東建築獎臉書粉絲團查詢。

(中國時報)