林心如：親情不是金錢可買

2018年03月27日 01:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

林心如為人母之後，才體會當媽媽的辛苦。（取材自臉書）

林心如（中）結婚時，同父異母的妹妹林艾為（右）當伴娘，好友舒淇也參加。（取材自寶格麗微博）

林心如外型和身材都保養得宜。（盧禕祺攝）

林心如響應「2018旺旺孝親」活動，勉勵現代人盡孝道，她現在是幸福人妻、人母，當媽媽之後最大改變？她說更有耐性了，「因為對待小孩要有耐性，但我的耐性可能只給女兒吧，『養兒方知父母恩』這句話在我為人母之後有更大感觸，我爸媽把我養到40歲很不容易，而且一輩子的操心，即使到現在還是擔心我，兒女真的是父母一輩子的牽掛。」

她認為孝順父母天經地義，她從小耳濡目染，當時外婆過世，看著媽媽每天回家探望外公、陪他吃飯，外公要做什麼都陪著，很照顧他，媽媽對家人做的這些生活小細節，她全看在眼裡，「這是身教問題，我相信以後女兒看到我對我媽媽、爸爸的態度，她也會是一個很好的小孩，親情不是賺多少錢這些物質可以給予的，子女的陪伴對父母來說比什麼都來得重要。」

林心如的爸媽在她小一時離婚，2個弟弟跟著爸爸，她跟著媽媽，她高中畢業後，爸爸二度離婚，前幾年和媽媽復合。前年大陸網傳一篇「一輩子太長了」文章，提及她爸爸喜歡在媽媽的花盆裡彈菸灰，多次勸阻無效，之後媽媽帶著她離家，流著淚對她說：「希望妳能理解媽媽，一輩子太長了。」她這次受訪也特別闢謠，「整篇都假的，而且我爸不吸菸。」

同父異母妹感情好

愛不僅是占有，還有寬容的一面，更不是所有的離婚都要走上童年陰影。林心如的父母當年離異，她沒怨恨爸爸，因為爸爸還是時常看望她，爸爸再婚後，她甚至和爸爸的新家庭，互動也不錯，儘管爸爸後來再離婚，和媽媽復合，也重新登記結婚，她與同父異母的妹妹林艾為相處融洽，前年她和霍建華結婚，還邀林艾為當伴娘，見證她幸福時刻。

她說曾祖母家收房租的，外公家做皮件生意，媽媽是長女很受寵，即使成為單親媽媽也沒經濟問題，媽媽沒上過班，她笑言：「所以媽媽一直管我啊，以前我的夢想就是成為我媽媽，無憂無慮的，她這輩子唯一的煩惱應該只有當年離婚。」林心如說，單親環境讓她養成獨立性格，因為那時候不知道爸媽會和好，想著媽媽只能依靠她，所以凡事做好，才能讓媽媽沒牽掛。

她說入行當藝人是她做過最叛逆的事，爸媽希望她繼續升學，高中畢業後，原安排她到國外讀書，但剛好有了拍電影的機會，她花好幾天說服媽媽「以後任何時間都可以讀書啊」。年輕時沒體驗過大學生活，人生如果重來，她說還是做一樣選擇，「這工作讓我體驗很多不同人生，也讓我視野變得寬廣，『做中學』真的滿重要，真正的社會大學才可以學到最多。」

她出道後，爸爸剛好結束另一段婚姻，因為她的工作，爸媽的關係變得更親近，媽媽曾問她「這樣（復合）好不好」，她告訴媽媽開心最重要，「他永遠都是我爸爸，我能說什麼，我要媽媽對自己的選擇負責任。」她笑說，其實這句話也是媽媽常對她說的。這段親情圓滿了，她當時因拍戲常在外地，最開心媽媽生活上有爸爸照顧和陪伴。

對婆婆像媽媽一樣

她和媽媽相處像朋友，「當我媽的女兒真好，很幸福」，她也沒有婆媳問題，她對婆婆會噓寒問暖、年節送補品，對婆婆像對媽媽一樣：「我婆婆人非常好，她也把我當自己女兒一樣，會看我的戲、我的新聞，看到不好的新聞會鼓勵我『沒關係，我們全家都支持妳』。」她和霍建華在兩岸三地日進斗金，家庭也和樂圓滿，夫妻倆堪稱是人生勝利組。

(中國時報)