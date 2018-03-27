2018年03月27日 01:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

林心如和霍建華當了10年朋友，最終共組家庭，這段浪漫得有如公主與王子般的童話愛情故事，其實也有許多現實問題必須面對。婚姻邁入第2年，她有感而發地說：「婚姻是一門很大學問，也是很大課題，必須不停的學習，我愈來愈覺得不是1加1等於2，而是0.5加0.5等於1，大家都要撇去一部分的自己，才能讓這個家變得更圓滿。」

她今年初在生日聚會上謝謝另一半讓她做自己，「可能我們就是太熟的朋友，認識時間很長，一個人的時間也很久，所以我們很需要有自己的空間，我們會討論不要因為結婚而讓自己有所改變，有事盡量溝通，比如不要因為結婚就不能去旅行、不能跟朋友出去，關心一定會互相關心，但基本上我們不太會互相限制。」

她坦言2個不同個性、生活方式的人相處一起，還是有很多眉角需溝通、磨合，「但能說出來的事都不會是大事，夫妻和朋友確實不一樣，朋友可能什麼事都可以說、說得很直接，聽聽就過了，但成為親密另一半就必須考慮對方心情，尤其我很直，很多話脫口而出，可能會不小心讓對方有刺了一下的感覺，變成說者無意，聽者有心。」

她認為經營婚姻不難，最重要是溝通，「他算是比較悶，但現在已經比我們當朋友的時候好很多，我們有時候可以邊看電視邊小酌聊到凌晨。」2人婚後雖然也曾為芝麻綠豆小事吵架、小小冷戰，但很快就化解，「男女朋友的時候可能會在意誰先打電話道歉，在婚姻裡沒有誰主動，同一個屋簷下都忙小孩，不太可能都不說話啊。」

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(中國時報)