鍾潔希出軌前度《音樂盒》周旋三男

出德文（右）與鍾潔希曾交往2年。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導
出德文（左起）、馬思健、鍾潔希及馬傑飛昨出席記者會。（盧禕祺攝）

馬來西亞歌手鍾潔希主演的《音樂盒》舞台劇，31日將在台北三創登場，不僅老公馬思健執導，她領養的20歲兒子馬傑飛及她前男友出德文都參與演出，26日記者會上，聊起她在劇中周旋3男，與前男友、兒子都有吻戲，她誇出德文演起來毫不生疏，兩人彩排3個多月親了36次，鍾潔希坦言「太入戲時會心靈會出軌」！對老公感到愧疚？她笑回：「會啊…2分鐘！」

鍾潔希與出德文曾交往2年，分手10年後因劇相聚，兩人演吻戲不尷尬，但已婚的出德文卻因此跟老婆吵架，冷戰2星期。談到接演此劇最難的部分？鍾潔希坦言剛開始不能接受和兒子演吻戲，一度辭演，考慮了1年才點頭接下；她和兒子彩排時不斷笑場，連親10次才成功，中間一度由她與前男友「當場示範」吻戲。

舞台劇票房完售

聊起寶貝兒子，鍾潔希表示從姊姊那領養時他才3歲，「時間過得好快，兒子是我的頭號粉絲，他7歲時就愛唱歌。」她對兒子的學業成績要求嚴格，不希望兒子太早談戀愛，也全力支持兒子演戲，期盼愛子闖出一片天。

《音樂盒》舞台劇巡演去年12月起跑，預計9月底前於各地舉辦逾30場，鍾潔希坦言一開始有票房壓力，「畢竟台灣太多好戲」，所幸台灣場300張票已完售；除了忙舞台劇，她也正準備博士論文，預計年底前在澳洲舉辦婚禮。

(中國時報)

郭建宏兒執導作品登影展 謝雷「心臟還在」不忌口張琪忍痛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。