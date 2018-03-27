鍾潔希出軌前度《音樂盒》周旋三男

2018年03月27日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

出德文（左起）、馬思健、鍾潔希及馬傑飛昨出席記者會。（盧禕祺攝）

馬來西亞歌手鍾潔希主演的《音樂盒》舞台劇，31日將在台北三創登場，不僅老公馬思健執導，她領養的20歲兒子馬傑飛及她前男友出德文都參與演出，26日記者會上，聊起她在劇中周旋3男，與前男友、兒子都有吻戲，她誇出德文演起來毫不生疏，兩人彩排3個多月親了36次，鍾潔希坦言「太入戲時會心靈會出軌」！對老公感到愧疚？她笑回：「會啊…2分鐘！」

鍾潔希與出德文曾交往2年，分手10年後因劇相聚，兩人演吻戲不尷尬，但已婚的出德文卻因此跟老婆吵架，冷戰2星期。談到接演此劇最難的部分？鍾潔希坦言剛開始不能接受和兒子演吻戲，一度辭演，考慮了1年才點頭接下；她和兒子彩排時不斷笑場，連親10次才成功，中間一度由她與前男友「當場示範」吻戲。

舞台劇票房完售

聊起寶貝兒子，鍾潔希表示從姊姊那領養時他才3歲，「時間過得好快，兒子是我的頭號粉絲，他7歲時就愛唱歌。」她對兒子的學業成績要求嚴格，不希望兒子太早談戀愛，也全力支持兒子演戲，期盼愛子闖出一片天。

《音樂盒》舞台劇巡演去年12月起跑，預計9月底前於各地舉辦逾30場，鍾潔希坦言一開始有票房壓力，「畢竟台灣太多好戲」，所幸台灣場300張票已完售；除了忙舞台劇，她也正準備博士論文，預計年底前在澳洲舉辦婚禮。

(中國時報)