神旺大飯店 謝師宴起跑

2018年03月27日 01:10 中國時報 徐力剛 報導

台北神旺大飯店歡慶畢業潮，「謝師宴」促銷專案搶先開跑。（台北神旺大飯店提供）

潮品集看準微型聚餐商機，推出「烤鴨潮饌搭港點」合菜專案。（台北神旺大飯店提供）

畢業季將近，台北神旺大飯店搶先推出超值謝師宴專案，省荷包也能與同窗好友大啖美食。

神旺大飯店旗下3間餐廳，5月5日至7月31日推出謝師宴特惠專案（需出示學生證、教師證），「伯品廊西餐廳」以多種類自助餐點聞名，每人平日午餐868元+10％，平日晚餐898元+10％，5人同行1人免費；周五及假日午餐898元+10％，周五及假日晚餐998元+10％，10人同行1人免費（以此類推）。凡於5月31日前預付訂金，加碼送伯品廊午茶自助餐券2張，此方案最低人數限制30人。

火鍋適合多人聚餐品嘗，「澄江鍋物Shabu」謝師宴方案，平假日午、晚餐時段4人成行1人免費，贈送每人牛蒡手卷乙捲，10人以上用餐加送紅酒乙瓶（以此類推），12人以上同行享獨立包廂。結合日料季節食材、原味2大理念設計的「澄江日本料理」，推出全新「小懷石料理套餐」，包含前菜、煮物、燒物、炸物等6道餐點及甜湯、水果，謝師宴優惠價1180元+10％，4人成行1人免費，10人以上贈送盒裝果汁3瓶（以此類推）。

潮品集烤鴨兩吃

針對一般民眾聚餐，「潮品集」主打適合4到6人分享「烤鴨潮饌搭港點」合菜專案，即日起至5月4日限期供應，每桌售價3880元+10％。以廣式掛爐烤鴨（半隻）兩吃拉開序幕，佐以滷水拼盤、廣式煲仔、潮式經典、海鮮、羹湯與經典港點等類別，13道料理滿足饕客味蕾。

(中國時報)