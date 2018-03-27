2018年03月27日 01:10 中國時報 林淑娟 報導

實力派唱將李度30日將帶著「眾劇團」音樂話劇《家書─爸爸的信》於江蘇太倉大劇院登場，並在大陸25座城市、展開80場的演出！許久未在台灣公開露面的她26日表示，多年前演過屏風舞台劇，音樂劇是去年才開始接觸，一試就滿喜歡的，除了可以唱歌，還能把自己的人生經歷、各種情緒能量在演戲中抒發。至於那些年她消失演藝圈的日子，原來是賣麵去了。

李度表示，她18歲開始唱歌後沒做過其他工作，2011年時跟姊姊、姊夫做生意、開小麵館，做了3、4年，她覺得這個體驗不錯，從下麵、跑堂、算帳等都親力親為，一開始結帳動作慢，還被認出她的客人調侃：「隔行如隔山噢？」當時生意大概打平，後來剛好她要去美國巡演兩個月，店面人手不足，於是臨時轉讓給別人，小賠約30萬。

52歲不排斥戀愛

52歲的她劇中要從媽媽演到變奶奶，真實生活中至今單身，她說自己不排斥談戀愛或結婚，但這都需要天時地利人和，坦言已經3、4年沒有談戀愛，她談戀愛次數不多，上一段戀情斷斷續續長達10年，當然也曾覺得錯過了對的人，「之前可能忙著工作賺錢，事過境遷後才覺得當時應該好好把握，但已經錯過就無法挽回。」

去年她赴大陸演出眾劇團《家書》約30場，回憶曾在某場演出時，有觀眾突然從2樓掉下來，當時正在舞台上演出的她聽到有人驚呼「流血了」，也被嚇到，但只能臨危不亂繼續演，後來才聽說該觀眾是坐在欄杆前的第一排，因暈眩症發作，一起身就從欄杆邊摔下來。

(中國時報)