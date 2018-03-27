台北米其林系列11－教父牛排如機器人精準

2018年03月27日 04:10 中國時報 報導吳佩汾

鄧有癸獨創的美國頂級老饕牛排。（教父牛排提供）

「教父牛排」在首屆《臺北米其林指南》摘星，成為唯一摘星的牛排館，行政主廚吳曉芳表示：「就是做好自己，鄧有癸師傅對我們說，做好自己該做的事情，你才會比別人更好。」

鄧師傅與吳主廚每年都會去不同的國家品嘗美食，同一間餐廳甚至會去3次以上，鄧有癸說：「如果你可以做好一次那是巧合，但每一次來都是一樣好，那就是他的標準。」此話深深影響了他們對餐廳的嚴格標準。

在「教父牛排」有著宛如機器人般的出餐標準，讓客人每一次的用餐經驗都是最完美，他們追求的正是基本功，不論煎、炸、烤都要非常的精準，每一次端出來的東西都要一樣，吳曉芳說：「明明是人在做，但卻要像機器一樣，就是我們的標準。」

做好細節永續經營

在「教父牛排」品嘗的是純粹原味，只做「Real Food」，鄧有癸相信，有好的食材，經過適當的烹調，就會變成一道美味的食物。吳曉芳則說：「前提是你要有好的食材，所以在食材上我們一定會追求最好的，依照食材的特性經過不斷的嘗試，去挑選出最適合做成牛排的部位。」

摘星後的改變與未來規畫，吳曉芳表示：「工作態度上會更兢兢業業，希望把細節、餐廳做得更好，來的客人開心，我們可以永續經營才是真正的重點。有星星是一個附加價值，沒有的話每天還是在過一樣的生活。」

(中國時報)