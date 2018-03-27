沈建宏、是元介 上演兄弟情

2018年03月27日 01:10 中國時報 陳張眾 報導

是元介穿Salvatore Ferragamo深藍色西裝外套及長褲7萬4900元、針織上衣3萬2900元。（JOJPHOTO攝）

Salvatore Ferragamo FIRENZE BLAC黑色小牛皮後背包，6萬900元。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo酒紅色牛皮手環，7200元。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo CUBE灰色牛皮休閒鞋，2萬900元。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo GRANPRIX棕色牛麂皮休閒鞋，1萬9900元。（Salvatore Ferragamo提供）

是元介、沈建宏於周美玲導演新作《阿青，回家了》飾演兄弟，兩人12年前在周導戲中結識。年齡相差近十歲，真實生活中都沒有兄弟，兩人在此次合作發覺到一些個性上相似特點，除了像是常會以一家之主的角色決定事情外，連思考時玩餐巾紙的小動作也都一模一樣，異口同聲：「像是親兄弟一樣。」

再度合作熟悉又陌生

沈建宏透露第一次認識是元介時，他就是演台客，笑說：「這次又是對我施暴的哥哥，其實他給我的印象都是這種拳打腳踢，可能導演有感受到他的暴力傾向。」是元介則是覺得沈建宏長大了，整個人變得很穩，「我們雖然沒有合作，但冥冥之中都知道他在幹嘛，所以算是兩人一起長大的感覺，這次合作有一種很熟悉的陌生感。」

換上Salvatore Ferragamo春夏新裝的是元介、沈建宏，拍照時演出絕佳默契，鏡頭前看來俏皮之餘，對於挑選穿搭細節上亦十分合拍，兩人都會從配件單品著手打造整體造型。是元介日前去日本放鬆時，更趁機採購了一些精品手機殼、鑰匙圈等，還直言：「我覺得男生在一些小細節上面，有一些特定的品牌會不錯。」

春夏衣鞋展現年輕活力

而由製鞋起家的義大利精品Salvatore Ferragamo，春夏則藉由地中海度假勝地靈感賦予單品年輕活力，服裝輕盈結構搭配輕鬆樂福、繫帶運動鞋型，可搭配正式場合到休閒時光的多重機能性，完整義式男人不刻意的瀟灑形象。

(中國時報)