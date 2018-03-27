2018年03月27日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越獨家ESTEE LAUDER粉持久超級無瑕氣墊粉餅SPF50/PA++++，1900元，買就送限量金質氣墊粉底盒。（新光三越提供）

SOGO復興館4月1日引進diptyque新櫃，肌膚之華淡香精75ml、4800元。（SOGO提供）

SOGO復興館27日至29日快樂購卡友來店禮，消費滿千元可兌換限量PAUL & JOE SISTER貓咪掛帶手拿包。（SOGO提供）

新光三越獨家LANCOME絕對完美水脣釉經典玫瑰紅＃142，每支1150元；買任2支脣膏商品加贈菁萃亮妍泡泡精露15ml。（新光三越提供）

老爹鞋夯，新光三越引進獨家PUMA Puma TSUGI復古男女款慢跑鞋黑/白，原價3680元、特價扣點數10點+3280元。（新光三越提供）

今年景氣不悶了，百貨第一季業績正成長，精、名品與彩妝都上揚，服飾終結近5年苦情，男、女裝雙雙回溫，4月有兒童、清明節5天連假，5月是母親節檔期，春燕回來了。

新光三越1月至3月25日全台業績164億元，較去年增7％。其中，信義新天地A4新開Dior精品女裝旗艦店、GUCCI擴增為2層樓，因精、名品和家用、居家等新櫃和改裝，第1季成長7％；全台百貨服飾在快時尚衝擊下今年終於走回常態，有了久違的正成長。

新光三越美妝市占率第一

新光三越販促部經理彭緒箴表示，去年很悶，經濟狀況有太多不明確，今年消費者購物下手不猶豫，帶動業績超過預期，「令人振奮」；信義新天地行銷經理孫紹堃表示，天氣冷、熱分明對服飾銷售有助益，加上寬褲、老爹鞋等單品夯，流行趨勢明確，第2、3季買氣持續看好。

新光三越美妝市占率第一，占全台美妝市場37％，夯了2年的脣彩去年賣85萬支；強調「薄、透、亮」零妝感的底妝買氣更旺，去年賣超過100萬組；4月4日至25日初夏購物節備有百萬組特惠組5折起，著重美妝也看好連假買氣，美妝市占挑戰4成。

4日至17日貴賓卡友獨享化妝品天天滿3000送300、聯名卡友獨享指定日期化妝品刷6000送100；首3日貴賓卡+聯名卡卡友獨享全館滿5000送300；貴賓卡+指定銀行滿3000送日本「卡娜赫拉的小動物」插畫家Kanahei，最新的「Komimizuk短耳貓頭鷹」全球獨家聯名的環保主題卡友禮。

遠東SOGO精品銷售特高

遠東SOGO復興館第一季也回溫，整體成長4.5％；3月春夏新品齊出，精品買氣特高，成長25％，女裝16％、男裝2至6％；BALENCIAGA Triple S帶起醜怪、厚重「老爹鞋」風潮，35歲以下年輕男客增加，加上愛馬仕、KENZO等男裝表現也佳，發揮集聚效應。

復興館店長許淑賢表示，3月精品有7、8成業績來自新品銷售，重視品味的潮男明顯增加；也因此LV在1 F女裝外再擴增2樓，29日新開男士專門店。預料即日起至4月15日鎖定皇家風尚的歐洲周，1F有《彼得兔》的開心農場打卡裝置場景、綠能咖啡車《Wheelys CAFE》白晝咖啡店快閃，4月4日至15日刷7家指定銀行滿5000元享4％回饋，業績上看1成，較往年5％還多。

(中國時報)