IoT物聯網 守護居家安全

全國電子主打華碩居家IoT商品，包括動作偵測器、溫溼度感應器等，售價1000元起。（全國電子提供）

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中國時報
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歐洲品牌FIBARO總代理費米提供消費者在購買前，可先到展示中心參觀並聆聽解說，相關商品售價約2000元至3500元之間。（FIBARO提供）
FIBARO Flood Sensor漏水感測器，可放在任何擔心會漏水的地方，售價3080元。（FIBARO提供）
小米曾透露，今年「米家智能家庭家居看護套裝」將於台灣上市，大陸售價人民幣286元。（翻攝自小米商城官方網站）
燦坤的D-Link智能家居組DCS-8200LH，含HD廣角無線網路攝影機、Wi-Fi移動偵測感應器、Wi-Fi無線警報器，總價8197元，組合優惠價7399元。（燦坤提供）

智慧科技正一步步融入家中，除了大型的IoT家電以外，居家物聯網商品也慢慢走進台灣居家市場，除了小米、華碩等品牌都有發展相關商品外，歐洲品牌FIBARO昨（26日）宣告進軍台灣市場，主打蘋果的HomeKit用戶，由台灣總代理費米引進全新「FIBARO for HomeKit」系列，而且更是亞洲首個正式進軍的市場。

FIBARO早於2016年就在蘋果發表會上成為HomeKit的合作夥伴，此次帶著一整套全新的「FIBARO for HomeKit」商品，除了基本的門窗感應、無線開關元件外，還有一氧化碳感測器、漏水感應器等，費米表示，台灣對新科技接受度較高，而且消費者已具有智慧家庭的概念，因此主動向原廠引進HomeKit系列。

當中「Motion Sensor動態感測器」除了可偵測動態、溫度及亮度作防盜等，還有震動感測的功能，對於位在地震帶的台灣來說，只要在偵測到的同時，再利用IoT系統即能把連接的燈、家電等關閉，就能再提高安全性。

小米生態鏈持續擴大

而小米早就看準IoT市場需求，即將引進米家多功能網關等商品，其「米家智能家庭家居看護套裝」在大陸早已賣翻，加上小米生態鏈愈持續擴大，不僅家電，連窗簾、插頭等小東西也加入智慧化功能，加上價格親民，相信登台之時將掀起新IoT潮。

燦坤連假前銷量成長

燦坤也發現近期網路攝影機或居家感測警報器的詢問度提升許多，銷售高峰通常在過年及連續假期前最為顯著，與平日相比銷量有25%的成長，以有移動偵測、聲音偵測以及單向語音等為主，對獨居族、家有長輩等住家都有居家安防功能。

目前市面上都推出了不少以居家安全性為主的物聯網商品，像是門窗感應器，把其安裝於門窗、甚至櫃子上，就能隨時偵測是否有人擅自打開的危險，還有溫溼度偵測器等，只要透個IoT系統即能遠端監控狀態，如果家電還有IoT功能的話，更能即時打開除溼機、冷氣或電風扇等，隨時調節需監控的環境狀態。

(中國時報)

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