草莓季最後一波 續攻少女心

2018年03月27日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

星巴克草莓蜜香奶霜星冰樂，150元起。（星巴克提供）

Jamba Juice春神花季花果昔－莓果花仙子，175元。（Jamba Juice提供）

GODIVA雙重草莓餅乾禮盒18片裝，900元。（GODIVA提供）

春季除了搭配繽紛的櫻花，粉紅草莓季商品也人氣暢旺。因應連假來臨再添浪漫氛圍，甜點、冰品、咖啡等業者搶攻最後一波草莓商機。

GODIVA推出來自日本的雙重草莓餅乾禮盒，將日本2月盛產的草莓，搭配厚醇的巧克力，讓喜愛巧克力和草莓的粉絲都能享受，單片餅乾要價50元。星巴克全新上市「草莓蜜香奶霜星冰樂」，以帶有蜂蜜香氣的鮮奶油，點綴糖漬草莓果乾，呼應著櫻花花瓣的想像，中杯150元起，限定販售中。

Jamba Juice莓麗花仙子（Raspberry Rose）夢幻花果昔，由台灣團隊打造，以草莓、覆盆莓、玫瑰為主，輔以芒果、蘋果草莓汁及水蜜桃汁，除了採用進口帶莖玫瑰花苞與花瓣入果昔，更在上頭灑滿了玫瑰乾燥花瓣，這也是台灣首款名副其實的「花」果昔。限定上市期間至5月6日止。

金鑛咖啡以「花心系」為主題，新款「落櫻紅莓」小蛋糕，以覆盆子、紅醋栗、草莓混合成的綜合莓慕斯，上層鋪上草莓果凍，呈現雙粉色視覺。

(中國時報)