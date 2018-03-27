2018年03月27日 04:10 中國時報 鄭順聰

回憶至此，修遠猛然一驚，趕緊抽出講義與稿紙，明天文學概論課要交《田鼠阿佛》的心得報告：一群小田鼠忙著儲存糧食過冬，只有阿佛呆呆立著，四體不動，詩情畫意地說著：為了度過灰冷的冬天，他正蒐集陽光、蒐集顏色、蒐集字。很快的，冬天到了，糧食準備雖充足，竟也吃完了，小田鼠們又冷又餓。此時，阿佛站到高處，要其他小田鼠閉上眼睛，隨後用陽光、顏色、字，道出一則則幻想的話語。

故事的結論是：原來阿佛是位詩人。

修遠左思右想，遲遲無法下筆，溫老師要同學用文學理論來分析這則故事。修遠認為自己也是詩人，就是田鼠，也是阿佛，這位阿佛在過完冬之後，發生了什麼事呢？

當早晨的第一道陽光射向豐美的田疇時，田鼠阿佛一如往常地站在小山丘上，一動也不動地欣賞霜雪消融後的美好春色。其餘的田鼠都去田地上耕作，預備下一個嚴冬的儲糧。就在阿佛背後不遠處，有一個嬌小的女田鼠，名叫「阿尼」，正仔細地觀察阿佛的一舉一動，想猜透他的心思，想知道阿佛下一首精彩的詩。

陽光偷偷移動它的位置，阿佛的影子漸漸縮短，阿尼的心思卻不自覺地綿密悠長。阿尼很喜歡閱讀文學作品，從文學中，她瞭解到世界的繽紛多彩及感情世界的優美動人。她藉文學開拓了心胸，放遠了視界，她明瞭到知識的有趣，及心靈世界的高雅。她有很高的鑑賞力與批判力，可是卻不懂創作的奧祕。因此，為了完成這多年的心願，她甘冒其他田鼠的非議，每天守在阿佛的背後，觀察他的一舉一動，希望能找出些端倪。阿佛是個沉默寡言的人，阿尼又不好意思啟齒探問。

於是日復一日，阿尼在阿佛背後遠遠地望著，颱風下雨亦然。

然而奇怪的是，阿佛明明知道阿尼的存在，卻未曾主動與阿尼攀談，讓人百思不解。（待續）

(中國時報)