賴清德神邏輯！陸美貿易戰 台灣利多

2018年03月28日 01:18 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰開打，行政院長賴清德昨在立法院施政總質詢時表示，台灣要能藉此得到「對台灣有利的事情」，好比台灣不希望把雞蛋放在同一個籃子，如果美中貿易戰無法解決的話，勢必讓台商離開中國前往美國，甚至回到台灣，因此美中貿易大戰有助分散台灣投資風險。

指有助分散投資風險

賴揆不僅將陸美貿易戰解讀為台灣利多，國民黨立委陳超明質詢時指出，台灣對美貿易順差為67.5億美元，對大陸與香港則是786.39億美元，結果陸美爆發貿易戰，賴清德卻說三道四，讓陸方有種「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」的感嘆，難道蔡政府不擔心對岸祭出關稅制裁？

未料賴清德反嗆，中國經濟能進步，受惠最多是來自於台灣，十幾年來投入資金、人才與技術，對他們有功勞，結果中國卻用飛彈對著我們，在國際封鎖我們，因此「中國網民說的（指我本將心向明月，奈何明月照溝渠），正可以寫出台灣的心情寫照。」在美國總統川普簽署台灣旅行法、陸美貿易戰開打後，賴清德昨赴立院備詢，被民進黨立委賴瑞隆問到如何看待當前美中台關係？

賴清德表示，美中貿易大戰一觸即發，台灣應抱持關切態度，並做好因應對策。第一時間，蔡英文總統在府內召開會議，並做出指示；政院也已召開跨部會會議，未來會在總統指示下落實政策，將貿易大戰對台灣的影響降到最低。

雞蛋不放在同個籃子

賴清德說，第二，台灣也要藉此能夠得到「對台灣有利的事情」，好比長久以來我們不希望把雞蛋放在同一個籃子，如果美中貿易大戰無法解決的話，勢必會讓台商離開中國到美國、東南亞，甚至回到台灣，所以我們要做好迎接台商的準備。

賴清德更說，即便他們（台商）是經過選擇，因關稅與區域經濟而選擇去美國，至少也會有助分散台灣投資風險。

樂觀預估台商將回歸

對此，曾赴美就學、工作近10年的國民黨立委費鴻泰表示，做生意經常是10年才能有成，蔡政府卻期待台商立刻從大陸移往美國，試問土地、資金、員工，乃至於供應鏈要如何解決？更別說語言、文化、法律障礙。因此，賴揆這席話完全暴露政府不僅無法帶給兩岸和平，更難為企業帶來繁榮，「賴清德很可能就是兩岸的重大障礙，想靠他保護台商是緣木求魚」。

陳超明則抨擊，面對陸美貿易大戰，賴清德須謹言慎行，冷靜應對美國霸權，別再說三道四挑釁大陸。畢竟，外交沒有永遠的朋友，只有永久利益，陸美貿易大戰終究會緩和，屆時台灣一旦無法向美國拿到利益，又要怎麼回頭從大陸獲得？

(中國時報)