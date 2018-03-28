賴揆：5成台人加薪 漲電價影響不大

2018年03月28日 01:18 中國時報 朱真楷 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

繼衛生紙之亂後，緊接著電價將在4月1日調漲。行政院長賴清德昨在立法院施政總質詢，遭質疑電價上漲，恐引爆新一波物價攀升，且唯獨民眾薪水不漲。賴清德反駁，去年台灣至少有5成人有加薪，電價調整不會造成很大影響。

台電昨公布精算版的4月電價調漲表，500度以上夏月調為每度4.8元、漲幅4.1％，700度以上漲幅4.4％，到1000度每度已拉高到6.41元，漲幅4.6％。如果你家裡月用電700度，每月電費會多33元，一年將近400元。如果用到1000度，當月電費為3515元，比舊電價高出93元，一年是增加1116元。

立委批政府數字欠缺溫度

至於連鎖餐廳、連鎖髮廊等月用1500度以上小商店，夏月單價漲幅則為4.5％，假設月用2000度，每月平均多113元，整年是1356元，令人擔心店家是否會將成本轉嫁給消費者。

藍委王惠美昨質詢賴清德時指出，電價上漲後勢必對物價造成連鎖效果，甚至引起通貨膨脹，但主計處仍試圖美化數字，刻意將電價在消費者物價指數（CPI）的權數，從原來的2.2降至1.27，讓CPI年增率降至0.08％。

賴清德解釋，根據主計總處預估，這波電價調漲對物價的影響度大約是0.08％，全年的CPI也是維持在1點多，不會造成很大影響。

徐國勇稱「已講得較保守」

賴清德表示，公平會、行政院消保處對物價都有嚴格在監督。這席話立刻引爆王惠美不滿，她酸說「不要講到公平會了啦，再講公平會要被人家笑死啦！人家大陸的大媽是在搶購黃金，我們的大媽是在搶購衛生紙，再講就被人家笑話了啦！」

王惠美質疑政府評估數據與百姓實際生活完全不同，過去3年就食品來說，麵包、鮮奶、醬油等全上漲，百姓才會說什麼都漲，就是薪水不漲，顯示政府的數字是欠缺溫度，希望行政院提出具體作為回應民眾感受。

但賴清德強調，去年台灣的薪水沒有每一個人都漲，不過多數民眾薪水有調漲，尤其軍公教加薪後，更帶動私人企業加薪。雖然王惠美一度打岔說「問題是老百姓沒有這種感受啊？」賴清德仍繼續說，「根據調查是有的，比例是在5成以上」。

5成以上加薪數據從何而來？行政院發言人徐國勇表示，這是多家人力銀行所做的調查，有業者說5成，甚至有人說7成，所以院長講得是比較保守。

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(中國時報)