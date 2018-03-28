賴揆又放火 台商批井底之蛙

2018年03月28日 01:18 中國時報 蔡浩祥 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

行政院長賴清德27日表示，陸美貿易戰開打可望為台灣分散風險，更嗆大陸經濟的進步，受惠最多是來自於台灣，引發藍委制止，要賴別再挑釁大陸。面對賴一系列脫序發言，大陸台企聯總會長王屏生27日怒批，認為賴的兩岸論述視野還留在地方首長時期，無疑是「井底之蛙」，幹話出盡。

兩岸論述認知不足

面對賴清德上台以來，持續在兩岸關係上的脫序發言，一位不願具名的北京資深台商認為，賴似乎忘了兩岸屬總統蔡英文的職權，一直放炮只會更突顯自身在美陸台關係認知上的不足。

北京資深台商分析，陸美貿易大戰，美方鎖定高科技、電子產業，賴清德身為行政院長，不為台商力爭豁免，竟認定台灣可得到訂單，要台商轉往美國、東南亞發展；政府不幫台商解決問題，只會講幹話，實在讓人失望。

講幹話幫不了台商

北京資深台商認為，美方通過《台灣旅行法》以來，身為總統的蔡英文，高雄市長陳菊正全力穩定形勢，賴清德卻不斷發言挑釁大陸，不僅無益於台灣應對新形勢下美陸台關係，過於政治算計的結果恐讓民眾看破手腳。

大陸官媒環球時報昨刊登評論文章表示，如果說，美國真想發動對陸貿易戰，且還希望歐洲國家等政治盟友站在自己一邊，在貿易上對付大陸，那麼美國很有可能盤算落空。

文章指出，陸美經濟互補性很強，美國對陸巨額逆差是由於美國願意輸出農產品等有土地資源相對優勢的商品，卻不願意出售有科技創新相對優勢的商品到大陸。美國也是世界上對陸技術輸出限制最多的國家，所以美國這種索賠本身不合理。且川普政府針對大陸搞保護主義，政治目的明顯在於贏得中期選舉，希望藉此能向美國選民炫耀勝利，撈取政治資本。

(中國時報)