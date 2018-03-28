貿易戰緩解 亞股牛氣沖天

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰似乎有轉機，在美股激勵下，亞洲股市牛氣沖天，日股、大陸深圳綜合指數以及台股等漲勢最鮮明；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，蘋果手機是美國設計、大陸製造，美國大規模制裁大陸，肯定傷到自己，美國總統川普祭出301條款「嚇唬」意味濃，最後是「高高舉起、輕輕放下」，朝向和解之路邁進。

中央大學台經中心研究員吳大任表示，陸美貿易戰應該不會開打，從美國過去與其他貿易國家交手的經驗來看，會先下馬威，再與主要貿易國進行談判、尋求和解，目的是讓訂單回到美國，帶動製造業回流。

孫明德進一步指出，川普先前宣布對進口鋼鐵製品課徵25%關稅，幾經交涉後，包括加拿大、墨西哥以及澳洲等幾大鋼鐵進口國全都成了豁免國家，川普只是逼大家與他談判，「說得到、做不到」的作風，早就被國際看破手腳。

對於陸美貿易戰，中國大陸將轉向美國採購半導體，減少對台灣、南韓的採購量；孫明德認為，這只是雙方相互放話的劇本，在國防安全的考量下，美國不見得願意外銷高科技晶片給大陸，此外，台灣、南韓的半導體發展各有特色，台灣半導體產業擅長替企業「量身訂做」、實力堅強，對台灣半導體產業的衝擊有限。

中經院WTO中心副執行長李淳認為，川普關稅大刀揮向大陸、簽屬備忘錄當天是陸美貿易大戰最黑暗的一天，隨著雙方啟動談判、大陸持續端出菜單，任何一個舉動都可能是「亮點」，直接反映在金融市場上。

(中國時報)

鋼鐵輸美 3成恐被課高關稅

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