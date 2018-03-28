鋼鐵輸美 3成恐被課高關稅

2018年03月28日 01:18 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

我鋼鐵輸美恐有3成會被課到高關稅。經濟部昨發布我最新鋼鐵業統計，2017年我國鋼鐵及其製品出口金額173.4億美元，其中美國是首要出口國，比重超過2成。統計處估計這次台灣出口到美國的鋼鐵有超過3成會被課到高關稅，金額13億美元，我國除須繼續爭取豁免外，分散市場，產品走高值化是必走道路。

我國鋼鐵業去年產值重返兆元台幣水準，年產量5934萬公噸，其中26.8%外銷，占我國出口比重為5.5%，算是重要出口產品。其中美國是我最大出口國，2017年出口金額37.3億美元，占整體鋼鐵出口21.5%，較2010年上升5.8個百分點，顯示美國市場日趨重要。

統計處並指出，這次受美國課徵高關稅的鋼品金額粗估13億美元，占輸美比重3成3。該處警告，這次美國對加拿大、墨西哥等給予豁免關稅，後續又加入歐盟、澳洲、南韓暫時豁免，由於豁免國家市占已高，未來將排擠我國市占。

統計處官員強調，為減輕對業者衝擊，我國政府將持續與美方協商爭取豁免關稅，以利公平競爭。另分散市場是我國重要的因應之道，我們是小型區域體，比市占不是我們的強項，必須提升鋼品高值化、精緻化，提升我們鋼品的高附加價值，去攻占市場。

不過我們去年進口大陸鋼品雖有18.2億美元，是僅次於美國的第二大出口國，出口金額也有年增27.1%，但因大陸自己產能都過剩，台灣鋼鐵市占率在對岸已從2010年的14.2%，降至去年10.5%，一路萎縮，恐怕得再尋找其他市場。

好消息是，以去年的統計來看，我國鋼鐵出口除泰國市占率小、下滑0.2%之外，其餘像是南韓、馬來西亞、歐盟、日本都有0.3%到1%的小幅增加，多少顯示我業者有在加重其他國家出口量。

(中國時報)