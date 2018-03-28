央行：國銀海外曝險 美增陸減

2018年03月28日 01:18 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

美國蟬聯台灣最大債務國，去年底直接風險餘額達756億美元，領先中國大陸的453億美元。不過面對一觸即發的貿易戰，中央銀行金檢處副處長蘇導民分析，倘若真的開打，台商可能回流台灣或到美國投資，對美曝險很可能增加，不過對大陸曝險會降低。

央行昨日公布國家風險統計，前三名排名沒有變化。美國依然為台灣第一大債務國，直接風險餘額756億3020萬美元，第二名是中國大陸的453億3250萬美元，第三名是盧森堡的416億8274萬美元，前兩者是主要投資對象，盧森堡則是因為稅賦優勢。

蘇導民表示，最近陸美貿易戰的議題吵得很熱，若雙方開打，在中國大陸布局的台商因為關稅不划算，很可能選擇回流台灣，由於台資銀行在對岸授信以當地台商為主，台商回流，在中國大陸的授信金額也會減少，因此對大陸的直接風險餘額也會減少。

另一個變數是，台灣如果不能在這波貿易戰中脫身，美國也不給台灣豁免關稅，蘇導民認為，可能會吸引部分台商赴美設點，等於響應美國總統川普所提倡的「美國製造」，屆時本國銀行對美的直接風險餘額會增加。

不過蘇導民也說，這些都是帳面數字，若將外國債權依最終債務人及保證人國別重新歸類成最終風險淨額後，其實影響有限。

整體來看，去年底本國銀行外國債權直接風險餘額達4034億美元，這較去年9月底微幅增加1.5％，主要是對非銀行的私人部門債權增加，然而經風險移轉後，去年底最終風險淨額為3839億美元，較去年9月底增加2.23％。

(中國時報)