從台獨言論到貿易戰 賴清德屢暴衝！閣揆幹話連連 小英不該沉默

2018年03月28日 01:18 中國時報 羅印冲

賴清德任內令人側目兩岸談話

語不驚人死不休的賴揆又來了，這回他說，台灣可能從中美貿易戰中得利，台商也能因此分散市場，這番話直接被北京資深台商打臉「又說幹話了」。賴揆雖不負責兩岸政策，但畢竟是閣揆，在政府中仍有代表性，不該暴衝走鋼索，而小英也應出手約束，否則就是刻意扮黑臉白臉、唱雙簧，如此操作，將讓兩岸局勢更嚴峻。

賴清德從執掌閣揆之初就公然表態自己是「台獨政治工作者」，在立法院的答詢中，也言必稱對岸為「中國」，而不用「大陸」或「中國大陸」，甚至直言「台灣是主權獨立國家」，而非表述「中華民國是主權獨立國家」。日前他還說過，若兩岸鑰匙是九二共識，「這在台灣是找不到的」。

故意唱雙簧 惡化兩岸關係

賴清德多次針對兩岸關係的言論，已經逾越了行政院長的職權，更重要的是，部分言論不僅踩到北京紅線，直接挑釁大陸，甚至還有違憲之虞。儘管閣揆不直接負責兩岸政策，這也不能作為賴清德得以夸夸其談兩岸關係的藉口。

面對賴清德的暴衝言論，蔡英文總統必須有所約束，適度為這些挑釁說法踩剎車，以維護兩岸關係的基本穩定局面。畢竟賴揆也是蔡總統所提名，閣揆的執政言行，總統終究要概括承受。

若蔡總統持續放任賴揆在涉兩岸言論上暴衝，引起大陸方面更多疑慮，除了讓陷入僵局的兩岸關係更形惡化，蔡賴兩人角色也會被質疑刻意扮演白臉和黑臉，這種故意唱雙簧以爭取彈性空間的操作方法，只會把兩岸的距離越拉越遠。

兩個太陽之爭 誤台灣前途

另一種可能是，蔡英文根本約束不了賴清德，只能任由賴繼續挑釁北京。如此民進黨的兩岸政策，將出現兩種路線之爭，一是以蔡為主仍高舉「維持現狀」路線，盡量避免刺激大陸；另外是以賴為首，主要滿足深綠和基本教義派，刻意操作反中仇中情緒。

如果蔡總統無法約束由她提名的賴揆，造成民進黨兩岸政策的路線之爭，相當於民進黨內出現兩個太陽，互相爭奪兩岸論述的話語權和主導權。身為中華民國總統的蔡英文，肩負維持兩岸關係和平穩定的重責大任，難道樂見這種情況發生？

(中國時報)