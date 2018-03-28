《台旅法》推手 羅伊斯訪台！新聞透視－劉結一批 打台灣牌「愚弄台灣同胞」

2018年03月28日 01:18 中國時報 林勁傑／綜合報導

美國總統川普日前簽署《台灣旅行法》，為美中台關係投下震撼彈。《台旅法》重要推手之一、美國眾議院外交事務委員會主席羅伊斯（Ed Royce）26日抵台，昨分別拜會總統蔡英文及立法院長蘇嘉全。對此，大陸國台辦主任劉結一昨接受陸媒採訪時痛批，現在有一些美國人想打「台灣牌」，傷害包括台灣同胞在內的全體中國人民，「這是對台灣同胞的愚弄」。

劉結一曾任多年大陸駐聯合國大使，熟悉美中台三邊關係，他昨天接受大陸央視採訪時指出，陸美涉及台灣問題，有明確的三個聯合公報，一個中國原則是陸美關係的政治基礎，美國必須履行承諾。劉結一直言，「現在確實有一些美國人想打台灣牌，打台灣牌傷害的是全體中國人民，也包括傷害台灣同胞的利益」。

劉結一表示，相信只要兩岸攜手在一個中國原則基礎上，在九二共識基礎上推進兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。任何外部勢力企圖打台灣牌，傷害全體中國人民利益的事情，都是徒勞的。

針對《台旅法》，大陸國務院總理李克強於甫閉幕的大陸兩會上表示，「絕不允許外國勢力打台灣牌」，劉結一的說法與李克強前後呼應。中共黨媒《人民日報》海外版日前更發表評論文章，明確畫出武統三條紅線，表明若進行台獨公投、蔡英文官式訪美及美國軍艦泊台等行為，《反分裂國家法》將隨時啟動。

羅伊斯即將卸任美眾院議員，這是他第六度率團訪台。昨赴立院接受院長蘇嘉全頒贈「國會外交榮譽獎章」，並與外交及國防委員會藍綠立委進行座談；而後也至總統府與蔡英文會面，總統蔡英文還特別感謝羅伊斯對《台旅法》的提案與支持。

(中國時報)