藍委警告「別當螞蟻被踩死」

2018年03月28日 01:18 中國時報 周毓翔 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

行政院長賴清德昨表示，美中貿易戰可讓台商分散到其他國家，有分散風險效果。國民黨立委江啟臣表示，看事情不能一廂情願，不要未蒙其利先受其害，政府應因應國際局勢檢討戰略，務實考量長遠規畫，「兩隻大象打架，不要當螞蟻被踩死。」

文化大學社科院長趙建民也認為，政府政策應是輔導台商在陸更有成就，提升我國經濟，不應鼓勵台商從陸撤資，這樣的政策來自政府是較罕見，對台灣並沒好處。尤其台灣與陸、美是三角貿易，即台灣接單，在大陸出貨給美國，若陸美真爆發貿易大戰，台灣會受到很大傷害。

江啟臣指出，賴清德不應把美中貿易戰視為一種機會，應看對台灣的挑戰是什麼？台灣能否全盤掌握？美中兩強在想什麼？真開打還是不開打？美中坐上談判桌後又打算講什麼？政府應就可能狀況全盤推演，告訴企業界、產業界將面臨什麼挑戰。

江啟臣說，以半導體而言，如果將來大陸不向台採購，改成對美採購，如此做法是長期還是短期？台灣產業鏈要不要調整？面對全世界經貿格局改變，台灣對內對外布局戰略在哪，是一面倒還是有所取捨，戰略縱深在哪？這才是閣揆要告訴大家的。

國民黨立委林為洲批評賴說，「他的認知和台商差距十萬八千里」。對台商與企業來講，深耕發展要長時間，不是想遷移就遷移，不只做國際貿易，有些事需要生產基地的，賴清德這話是自我安慰，台商實際是碰到困難的都憂心忡忡，怕被課重稅。

林為洲表示，現在台商無論零件商、成品商，都面臨成本增加、失去競爭力的威脅，政府應該幫忙台灣企業，幫他們跟美國談判，政府應扮演這樣的角色協助這種企業，賴清德的說法沒解決問題，也沒展現要解決的態度。

淡江大學大陸所長李志強說，台商要將投資移出大陸沒那麼簡單，目前大陸科技產業群聚效應已形成，甚至紅色供應鏈崛起，即便台商回台，也沒產業鏈配合，若真撤出，就是自己放棄市場，大陸紅色供應鏈將漁翁得利。現今台灣很多產業大不如前，離開大陸等於是把市場拱手讓人。

(中國時報)