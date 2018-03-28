花媽華府談話 揭蔡賴不同調

高雄市長陳菊。（摘自CSIS）

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中國時報
／台北報導

相較行政院長賴清德昨天表示，陸美貿易戰開打，台灣可望得利，高雄市長陳菊日前在華府表示，她非常擔心兩岸現階段不溝通，期待兩岸能有更好的交流溝通，兩人對兩岸態度似有落差。黨政人士認為，美中台三邊關係戰略觀，與其說陳菊與賴清德有落差，不如說是蔡總統與賴清德不同調。

高雄市長陳菊日前訪美，被視為是「總統代言人」，因此陳菊在美的發言，皆被認為某種程度是傳達蔡英文的意思。

陳菊20日在華府「戰略暨國際研究中心」(CSIS)演講時，回應CSIS學者葛來儀詢問表示，「對兩岸我當然非常擔心」，她向來認為兩岸應不斷交流溝通、互相欣賞，經溝通交流讓兩岸能對話。陳菊說，北京都用教訓、制裁，表達對蔡總統政策的不滿；但蔡總統經民意選出，有一定代表性，須慢慢了解尋求共識。所以蔡英文再三強調善意不變，絕不挑釁，希望兩岸尋求新溝通方式，不在威脅中接受任何壓力。

陳菊表示，「台灣希望用善意，讓兩岸有更多對話；而善意是雙方的，雙方都要努力。」

媒體當時就賴清德所說「大陸認為解決兩岸僵局鑰匙只有九二共識，在台灣找不到」請教陳菊看法，她說，國共有許多恩怨情仇，民進黨和中國共產黨間沒歷史恩怨，只是對未來，現階段認知有些不同，做為市長，從過去到現在她都主張開放交流、溝通，對兩岸現階段停滯「個人認為非常可惜」。

她表示，台灣長期在黨國反共教育中，兩岸現在其實可擺脫過去枷鎖，展開新頁。她相信更多溝通協調，對兩岸一定有幫助，「現階段雙方不斷言語挑釁不是好方式」，以和諧和解方式溝通 ，才能讓兩岸發展更正面。

(中國時報)

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