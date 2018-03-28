美ＦＣＣ設更高門檻 封殺華為

2018年03月28日 01:18 中國時報 劉屏 、 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

就在傳出陸美貿易戰有放緩衝突跡象之際，美聯邦傳播委員會（FCC）昨再設立更高門檻，封殺限制大陸華為和中興通訊進入美國市場，顯示中美貿易戰並未退燒。

《華爾街日報》昨引知情人士指出，中美兩國正尋求「以談判解決貿易摩擦」，重點放在「大陸如何進一步開放市場」，包括金融、製造業。知情人士說，美財長穆欽及貿易代表萊特澤上周致函大陸副總理劉鶴說明美國立場，穆欽極可能親赴北京談判。

但就在此時，彭博新聞網報導，FCC主席裴伊提議，限制鄉村地區無線網路服務計畫的補貼資金，避免這些補貼資金被用來購買對美國國家安全構成風險業者的設備或服務。

美國國會去年底立法禁止國防部購買華為、中興通訊和俄國公司卡巴斯基實驗室的產品，裴伊昨在沒有提到華為的新聞稿中表示：「通訊設備供應商對國家安全的威脅，是美國兩大黨最為關注的問題。」

他還指出：「在我們的網路路由器、交換器和幾乎任何其他類型的電信設備中，植入隱藏的『後門』將給懷有惡意政府，進行傳輸病毒、發動阻斷服務攻擊、竊取資料提供康莊大道。」

儘管如此，究竟和戰仍不清楚。《紐約時報》說，目前大陸是美國最大債權國和第三大出口市場，有很多報復方式。因此，文章以「審慎的憤怒」形容北京。

小布希時期白宮經濟委員會主席林賽說，川普作法已出現正面跡象，一是北京如今比過去更願談判；二是總理李克強表明要放寬美企准入限制。林賽說，美國過去3屆政府對北京懷柔沒奏效，因此川普採取不同策略。

美媒多數觀點認為，兩國不想打貿易戰，主要是因考慮到政治因素，包括大陸國家主席習近平剛連任，自然希望美關稅舉措不要影響大陸經濟太鉅；川普更不希望貿易戰影響其連任，何況再半年多就要期中選舉。

大陸總理李克強昨會見美參議員訪華團時說，打「貿易戰」解決不了經貿摩擦和分歧，也違背貿易基本原則。「中方將朝通過對話協商解決問題方向努力，但也做好應對充分準備。」

(中國時報)