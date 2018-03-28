侯友宜高人氣 宛如國民黨母雞

2018年03月28日 01:18 中國時報 周毓翔 、 林縉明 、 李義 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年選戰，前新北市副市長侯友宜挾高民調，問鼎新北市長，人氣外溢至外縣市，已成藍營最亮眼「母雞」！南北都有市議員邀請合拍競選看板，侯友宜昨受邀至立法院出席力挺警方修法記者會，藍委也紛紛到場沾光。

侯人氣外溢 參選人靠攏

藍委許毓仁昨舉行《道路交通管理處罰條例》修法記者會，呼籲加重拒絕臨檢逃逸的罰則，遏止飛車逃跑造成員警、一般民眾傷亡的狀況發生。特別邀請員警出身的侯友宜到場，會場擠爆記者與成排攝影機，藍委陳雪生、呂玉玲、王惠美、林麗蟬、楊鎮浯輪番出現，向侯友宜打招呼，氣氛熱絡。

同樣在爭取桃園市長參選提名的陳學聖說，他一路監督侯友宜至今，以前當記者監督警察侯友宜，當了議員繼續監督市刑大大隊長侯友宜，當了立委再監督刑事局長侯友宜，兩人也一起推動法律修法，合作無間。

民調勝賴蘇 稱對手策略

參加新北市林口區議員選舉的蔡淑君，昨在林口舉辦活動，大陣仗邀請將近500名鄉親辦座談會相挺，侯友宜也是座上賓。林口里長聯誼會長張文清率17位里長到場，送上果凍蒜頭花籃代表「凍蒜」，大家齊唱「愛拚才會贏」歌曲營造大團結，氣氛熱絡活潑。

媒體問及侯友宜，民進黨民調指侯勝出賴清德、蘇貞昌超過10％，侯友宜笑稱，民調有時候是對手的競選策略，「先把你捧得高高的再來殺你」，這在選舉過程中很常見，民調大家參考就好，票要投進去才是你的。

蔡淑君替居民發聲「機捷票價太貴」，侯友宜首開選舉支票，他強調若當選新北市長，會協商調降票價，希望在機捷獲利、居民交通便利性上取得平衡點，計價標準能跟北捷一致，讓機捷成為林口人的「通勤區間車」。

侯友宜聲勢看漲，在台北市也有他的看板。

掛合照看板 拉抬效果佳

士林北投區參選市議員的顏群晃，不僅常跟侯一起跑行程拜票，連看板也一起掛名，讓原本在地方知名度較不高的顏群晃，現在所到之處受到歡迎。顏群晃笑稱，效果出乎預期地好。

國民黨高雄市左營楠梓區議員初選參選人李雅芬，也在高雄市掛出與侯友宜合影的看板，看板上寫著「友宜加芬，服務滿分」，李雅芬擔任立委黃昭順服務處主任多年，耕耘地方多年，希望藉著侯友宜的超高人氣打響知名度。

(中國時報)