游蘇同台 辯口才拚人氣

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中國時報
、吳岳修／新北報導

民進黨新北市議會黨團昨天舉行總召暨幹部就職典禮，綠營熱門市長人選蘇貞昌、游錫堃難得同台，蘇大酸新北市長朱立倫大陸會見劉結一，「跑到很遠的地方，跟與我長得很像的人握手」；游在大批市議員簇擁入場，人氣遠勝蘇，對於是否會參選鬆口說：「不忮不求、尊重黨中央！」民進黨祕書長洪耀福說，4月中下旬啟動新北市長徵召討論。

典禮開始前，蘇貞昌由女兒蘇巧慧、立委吳秉叡等人陪同抵達會場，較晚到的游錫堃刻意在一旁等待，待蘇進場後才步入議會受訪。名為黨團總召交接，但2大天王到場，各有人馬簇擁，宛如民進黨新北市長初選前哨戰。

對是否接受黨中央徵召，蘇貞昌回應說：「大家對於黨中央安排都會支持，而且要有信心！」他表示，畢竟國民黨尚未推出人選，其實沒必要那麼急。面對同樣問題，游以「不忮不求」回應強調，任何黨員都要尊重黨中央，身為黨員的他也不例外，當然尊重黨中央決定。

蘇貞昌致詞時，暗諷朱立倫與大陸國台辦主任劉結一會面，是跑了很遠的地方跟人握手，而那個人跟他長得很像，但「頭皮以上很像，頭皮以下的想法不一樣」，還說朱若想跟頭頂發光的人握手，「不用遠到天邊，就在眼前」、「我們都是同一國的」，引來現場笑聲跟掌聲。

朱對此不予回應，以趕行程為由匆匆離開。

游錫堃一進場就展現高人氣，在不少市議員簇擁下進場，加上日前16名市議員聯名拱他參選，頗有「母雞帶小雞」氣勢。游致詞提到自己悠遊山林、單車環台，雖說不忮不求，但對於新北單車步道又相當關心，談話耐人尋味。

表態參選的吳秉叡則表示，一切尊重黨中央，會努力到最後一刻。

洪耀福說，待國民黨決定新北市長人選後，選對會預計4月中下旬啟動新北市長徵召討論，會考量各種因素、條件，綜合評估推出最強的候選人，新北市長一定要贏。

(中國時報)

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