新聞透視－新北推誰 英游連線對決蘇新同盟

2018年03月28日 01:18 中國時報 周毓翔

民進黨究竟要派誰選新北？儘管檯面上只有蘇系立委吳秉叡一人表態最明白、跑得最勤，但仍有不少民進黨基層期盼前行政院長游錫堃再戰新北，包括幾名親游系議員發起串連支持游錫堃再戰，英派立委羅致政也已在臉書表態挺游，民進黨儼然形成「英游連線」與「蘇新同盟」較勁的態勢。

游錫堃在2014競選新北市長被戲稱「五府千歲」，當時一般都看好朱立倫獲得壓倒性勝利，游錫堃在地方跑攤有如「票房毒藥」，民進黨市議員欠缺捧場熱情，即使露個臉，也會快閃；更有游系市議員在市議會質詢朱立倫時，脫口而出「市長，我希望明年我跟你都還在這位子。」

雖然自家人不看好，但游錫堃不全依賴傳統選戰，他自己擁有PTT帳號，時時PO文，是個「資深鄉民」，網友不時PO出各種「捕獲野生水牛」照，拉近與年輕人距離，開票時，游只小輸朱立倫2萬多票，雖敗猶榮。

面對2018，由蘇系栽培，與新潮流合作的吳秉叡正在積極爭取黨內提名，但各式民調顯示吳的選情並不樂觀，因此不時傳出黨內高層屬意蘇貞昌再戰，讓身為嫡傳弟子的吳秉叡處境尷尬。

據分析，蘇貞昌披戰袍機會並不高，首先，吳秉叡雖是蘇貞昌大弟子，此戰若敗，仍有下次。如果蘇貞昌在主場親征卻戰敗，可能賠上整個蘇系在黨內勢力，蘇貞昌必須審慎考量。

反觀正國會（游系）已交棒給台中市長林佳龍，游若敗選，不致影響派系；參選，反而有助正國會擴大勢力。因此，游才會以「不忮不求」來回答。對正國會而言，游參選是加分，戰敗也不會扣分，不參選也沒損失，因此態度才是不強求，也不排斥。

民進黨執政後，組織最嚴謹的新系成為黨內主流，與英系、正國會多有競爭。蘇系在新北市與新潮流合作，自然會受到其他派系牽制，除了派系恩怨外，基層也期盼有個知名度高的「母雞」來帶動選情。

游錫堃雖年紀大，但上屆只輸2萬多票，不少民進黨人認為還有一拚的機會。民進黨祕書長洪耀福表示新北市將以徵召產生，不論最後徵召誰，民進黨在新北這盤局，已是「英游連線」對決「蘇新同盟」。

(中國時報)