陳景峻出手 吳音寧保位子免驚

2018年03月28日 01:18 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北農產運銷公司今將開董事會，出自農會系統的張派常董張永成放話提案撤換總經理吳音寧，但身兼董事長的北市副市長陳景峻昨表態，若有此提案，「會出手救她一把」；依目前董事會結構，張派僅5席，欲在12席中過半有難度，換言之，若北市府、農委會支持，吳音寧仍穩坐總座之位。

北農休市爭議未平，吳音寧去留備受關注，農委會日前表示按現行規定，僅北農董事長陳景峻有提案撤換權力，但陳狠打臉強調「所有董事都有提案權，總經理去留由董事會決定」，嚴正駁斥傳言。

但陳景峻昨透露，還是會在董事會上「心存善念」，給年輕人機會與學習空間，「出手拉她、救她一把」，不想把休市風波變成政治角力場所，而恢復成民生供需所在。市長柯文哲也說，吳音寧人事案是農委會決定，「他們自己去處理，反正誰提名的誰負責」，表明不想插手。

事實上，北農23席董事中，北市府、農委會、民股與農會系統各占4分之1，即使農會系統希望撤換吳音寧，若北市府、農委會立場一致，提案應難通過，至於揚言提案的常董張永成，昨電話轉接至語音信箱，是否仍堅持立場，不得而知。

然而，台北市議員鍾小平表示，吳音寧在休市風波的處理完全不及格，已與張永成通過電話，確認張永成會在董事會上以臨時動議方式提案撤換吳音寧，他也將在北農召開董事會前，和張永成一同出面表達撤換吳音寧的訴求。

鍾小平也直指，北市府與農委會可能合作力保吳，因此若提案不過，後續在議會將以杯葛、凍結北農預算形式抗議。

陳景峻表示，北農人事是高度政治敏感問題，因當初董事長人選由北市府指派、總經理為農委會推薦，這次休市風波讓外界對總經理有質疑，可是要「處理」，會有點棘手。陳景峻昨直言，雖然希望再給年輕人一次機會，「但錯就是錯，錯了要改進」，未來吳音寧不應再一味閃躲，而要把自己的進步和所學呈現給社會大眾，否則若再發生於議會備詢時看不懂報表等狀況，「神仙也救不了妳！」

北農主祕路全利表示，董事會今下午2時召開，關於議程及是否有總經理人事案相關提案，交由董事會與會議主席決定；市場處長許玄謀則不願回應吳音寧去留問題，僅說一切照議程走。

(中國時報)