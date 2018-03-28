蔡英文4月出訪史瓦濟蘭

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中國時報
／台北報導

今年適逢我國與非洲邦交國史瓦濟蘭建交50周年，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世將在4月19日歡慶50歲生日，總統府已擬安排蔡英文總統在4月中下旬出訪非洲，藉此機會穩固邦誼，這也是蔡上任以來第4度出訪。

台灣在非洲擁有史瓦濟蘭和布吉納法索2個友邦。不過布吉納法索今年3月才發生武裝恐怖攻擊事件，為顧及蔡英文和訪問團維安問題，總統府近期與外交部及駐外單位密集聯繫，評估是否訪問布吉納法索。

史瓦濟蘭與台灣建交今年滿50周年，從老國王到現任國王和台灣都有深刻情誼，恩史瓦帝三世之前即已多次訪問台灣，蔡英文總統前年520就任時，恩史瓦帝還親自率團來台道賀，之前並曾親口表示，兩國邦交關係是「至死不渝」。

恩史瓦帝三世認為學習中文非常重要，還讓他35個孩子中，被視為未來最有機會接任王位候選人之一的王子班柯希，來台灣的實踐大學念書，學習中文和國際企業管理。

1968年出生的史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世，今年4月19日將過50歲生日，蔡英文總統預計前往祝壽，目前規畫出訪時間約5至6天，將視布吉納法索是否納入行程決定確切天數。總統府發言人林鶴明表示，只要有確定的安排，總統府就會對外說明。

蔡上任後已出訪過3次，2016年6月下旬出訪中南美洲巴拿馬、巴拉圭，2017年1月初訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉以及薩爾瓦多等4國。

(中國時報)

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