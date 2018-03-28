劍指林姿妙 陳金德下令查帳

2018年03月28日 01:18 中國時報 胡健森 、 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

「宜蘭縣政府要查羅東鎮公所的帳！」宜蘭代理縣長陳金德27日在主持擴大縣務會議中表示，他聽到消息指羅東鎮公所的預算使用有異常現象，羅東鎮長林姿妙親口承諾將鎮公所編列的預算補助到其他的鄉鎮市，他當場指示縣府主計單位及曾擔任縣府財政處長、地稅局長的縣府參議呂莉莉組成專案小組詳加調查，如有涉及違法，將會依法處理。

質疑針對性 政治炒作

遭指預算補助有問題，羅東鎮長林姿妙由鎮公所發聲明回應，強調補助民間社團的預算使用是依法行政，反問縣府「不知縣長為何只針對羅東鎮公所？」鎮公所還指出，補助案是依據「宜蘭縣羅東鎮公所對各機關團體補助及捐助執行要點」，現任農委會主委、前宜蘭縣長林聰賢擔任羅東鎮長時，也以該法規為依據，對縣內各鄉鎮團體均酌情給予鼓勵，並強調不應做為政治炒作，不利縣務與鎮務的推動。

陳金德說，羅東鎮公所預算竟補助給其他鄉鎮公所的社團，甚至農漁會系統，且都是由鎮長林姿妙直接答應給予補助，這樣的預算使用方式顯然不合常理，是否違反預算法，或者與當初鎮公所送到鎮民代表會審查通過的預算案目的及內容是否相符，他委請縣府主計處及參議呂莉莉組成專案小組，針對羅東鎮公所預算使用，了解有無違法及違反預算編列宗旨。

組專案小組 駁涉選戰

媒體詢問這個動作是否與年底縣長選舉有關，或者是為民進黨輔選？陳金德說，他只聽到羅東鎮公所有這麼做，其他鄉鎮並沒有如此，他也不能以縣府力量去幫任何人或政黨輔選，否則就是違反行政中立，他只是要求縣府的公務人員去調查羅東鎮公所有無涉及不法，與選舉無關，並不是為了要「防誰」或「幫誰」。

宜蘭縣政府補充表示，縣府是依照《地方制度法》所訂定的《宜蘭縣各鄉鎮市財政業務督導要點 》，如有查出羅東鎮公所有違反要點事項，縣府將會要求鎮公所改善，至於是否會有涉及違法問題，縣府則不做任何的預設立場。

(中國時報)