南投民調 林明溱完勝洪國浩

2018年03月28日 01:18 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

民進黨南投縣長參選人洪國浩（左二）走進菜市場傾聽民意。（廖志晃攝）

南投縣長選舉政黨對決，據《旺旺中時媒體集團》最新民調，37.9％選民表態支持現任國民黨籍縣長林明溱，民進黨縣長參選人洪國浩則獲8.9％選民力挺，目前林明溱「完勝」洪國浩；不過，也有37.5％選民未表態，且15.7％選民表明不投票或投廢票。

針對民調結果，林明溱表示，因仍有3成7選民未表態，因此不能掉以輕心，他會繼續努力耕耘基層，解決民眾困難來爭取選民支持；洪國浩則說，因他在水利會任職並擔任草屯鎮長，較缺乏全縣性知名度，未來還要更努力，爭取更多選民了解與認同。

在「假如明天就是投票日」選項上，認為林明溱當選機率較大的選民占54.4％，認為洪國浩勝選者占5.7％，但仍有近4成選民無反應。南投縣長選情調查在3月21至22日進行電話訪問，有效樣本1084人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

擁有現任優勢的林明溱，選民對其施政滿意度達64.1％、不滿意9.1％；就林明溱推動觀光首都、舉辦南投燈會、茶業博覽會及清境高空景觀步道等觀光政策，滿意度達75.9％；社會福利部分，林明溱提高老人乘車金額到1000元、擴大辦理食物銀行、國中小免費營養午餐等政策，滿意度高達82.3％。

民調結果顯示，今年11月要舉行縣長選舉，但仍有22.2％選民不知道有選舉；其中，20到29歲年輕族群中，更高達43.2％不知道年底要選舉，凸顯年輕人的政治冷漠度；若依鄉鎮別，不知年底要選縣長的選民，魚池鄉40.8％、名間鄉33.5％；至於林明溱的家鄉集集鎮，則高達92.9％都知道年底要選舉。

民調指出，林明溱支持者各年齡層分布平均都領先洪國浩，其中，50到59歲選民高達50.7％支持林。政黨傾向偏國民黨選民有74％支持林、3.3％支持洪；民進黨及泛綠選民支持林、洪者均為29.4％。

至於2人的家鄉保衛戰，林在家鄉集集鎮獲得61.5％支持、洪為11.6％；洪在老家草屯鎮獲23.8％支持，略遜林的24.3％，草屯鎮也是2人差距最小的鄉鎮，勢均力敵。

(中國時報)