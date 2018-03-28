選情分析－滿意度名列前茅 成連任利器

2018年03月28日 01:18 中國時報 廖志晃

南投縣長選舉最新民調出爐，尋求連任的林明溱擁有現任優勢，大幅領先對手洪國浩；不過，民進黨握有中央執政資源，縣市長選戰向來是政黨對決，在選情激化後，支持者各自歸隊，攻防尚待運籌帷幄，誰能問鼎百里侯寶座，仍得等到最後一刻才能揭曉。

此次民調結果，2人之間雖有段距離，但仍有超過5成選民在觀望，民意如流水，5成選民最後票歸何處，將成左右選戰結果最大變數。

近年來，林明溱施政滿意度在全國名列前茅，打破過去南投縣長民調滿意度總是吊車尾的魔咒，其中，推動觀光首都與社會福利政策，最讓民眾有感，也反映在民調結果上。

而洪國浩在草屯鎮長任內致力開源節流，不僅還清巨額債務，還為鎮庫創造盈餘，執行力獲得肯定，並強調要將草屯經驗複製到全縣，解決縣庫窘困難題，實力與企圖心都不容小覷。

對此，林明溱絲毫不敢大意，屢屢在公開場合宣揚縣府減債成效，透過手機通訊軟體發送訊息廣為周知，希望削弱對手氣勢，林明溱雖處優勢，仍步步為營。

民進黨重返中央執政，在南投縣卻是屢戰皆墨，不僅縣長寶座久攻不克，甚至沒有區域立委，民進黨主席蔡英文日前特別南下誓言「翻轉南投」，未來選戰正式開打，綠營勢必傾全黨、甚至府院之力奧援，也將是洪國浩能否翻轉南投的關鍵。

不過，值得玩味是，中央釋放政策利多消息，南投人卻也未必照單全收，例如中央說台中捷運藍線要延伸到南投，但民調結果顯示，認為中央能做得到的選民僅20.2％，認為中央做不到的則有59％，也顯示開出的政策支票是否為真正的牛肉，南投鄉親心中都有數。

(中國時報)