公所反擊 選舉到動作大

宜蘭縣代理縣長陳金德要查羅東鎮公所預算使用是否有異常，羅東鎮公所質疑是選舉到了，才引來縣府大動作。（李忠一攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長陳金德要查羅東鎮公所預算使用是否有異常，由於羅東鎮長林姿妙是國民黨提名的縣長參選人，引起地方關注與重視，羅東鎮公所質疑是選舉到了，才引來縣府大動作。代表會看法兩極，藍營強調補助屬行政權，只要不違法就應該尊重，綠營則痛批，公所做法不合理，應該檢討。

國民黨籍羅東鎮代會主席何建東指出，行政補助是鎮公所行政權，只要不違法使用，一律尊重，縣長所言並未指涉哪個團體及違法事項，但代表會是監督單位，一定要求行政單位合法使用。

民進黨籍鎮代會副主席謝家倫表示，林姿妙動用的經費是經代表會同意的二備金，但二備金是緊急情況才可以去動用，不是當作選縣長的資源，二備金預算是用來照顧羅東鎮民；他還說，連頭城搶孤都補助約20萬元，公所作法「不合理，必須要檢討。」

鎮公所表示，用以補助民間社團多為使用較有彈性的二備金，但頭城搶孤經費是寫在預算書中，不是使用二備金，是經代表會通過才能動用，公所有代表會在監督，且每年縣府、審計室都有定期檢查所有的核銷，如此多年下來，「不懂得到了選舉年，縣府才有這大動作？」

鎮公所表示，補助明細全都上網公開，且絕大部分是補助鎮內團體，只有少數如去年度補助「宜蘭縣龍潭湖健行發展協會」3萬元辦理健康長青健行活動等，是羅東鎮以外的團體。

(中國時報)

選情分析－滿意度名列前茅 成連… 新聞透視－誰選不知道 綠版換柱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。