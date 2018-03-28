公所反擊 選舉到動作大

2018年03月28日 01:18 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長陳金德要查羅東鎮公所預算使用是否有異常，由於羅東鎮長林姿妙是國民黨提名的縣長參選人，引起地方關注與重視，羅東鎮公所質疑是選舉到了，才引來縣府大動作。代表會看法兩極，藍營強調補助屬行政權，只要不違法就應該尊重，綠營則痛批，公所做法不合理，應該檢討。

國民黨籍羅東鎮代會主席何建東指出，行政補助是鎮公所行政權，只要不違法使用，一律尊重，縣長所言並未指涉哪個團體及違法事項，但代表會是監督單位，一定要求行政單位合法使用。

民進黨籍鎮代會副主席謝家倫表示，林姿妙動用的經費是經代表會同意的二備金，但二備金是緊急情況才可以去動用，不是當作選縣長的資源，二備金預算是用來照顧羅東鎮民；他還說，連頭城搶孤都補助約20萬元，公所作法「不合理，必須要檢討。」

鎮公所表示，用以補助民間社團多為使用較有彈性的二備金，但頭城搶孤經費是寫在預算書中，不是使用二備金，是經代表會通過才能動用，公所有代表會在監督，且每年縣府、審計室都有定期檢查所有的核銷，如此多年下來，「不懂得到了選舉年，縣府才有這大動作？」

鎮公所表示，補助明細全都上網公開，且絕大部分是補助鎮內團體，只有少數如去年度補助「宜蘭縣龍潭湖健行發展協會」3萬元辦理健康長青健行活動等，是羅東鎮以外的團體。

(中國時報)