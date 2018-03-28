新聞透視－誰選不知道 綠版換柱醞釀中

2018年03月28日 01:18 中國時報 胡健森

民進黨中央已正式提名立委陳歐珀為年底宜蘭縣長參選人，但原擬「先代理後參選」代理縣長陳金德似乎仍未退出這個局，27日先大動作對國民黨提名的宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙「查帳」，當被質疑是為民進黨縣長選舉助選時，他又突然拋出一句「誰（民進黨）要選都還不知道」，令人充滿想像空間。

民進黨中執會3月14日通過提名立委陳歐珀為縣長參選人，陳金德17日從日本返國參加「宜蘭縣醫事團體新春聯誼會」，語驚四座地表示：「任何可以防止宜蘭縣縣政發展掉入黑暗期，任何方法、任何可能，都會盡量去嘗試。」而且陳歐珀獲得提名後，陳金德仍未當面支持，爭取縣長的企圖心更是未曾減少。

回顧陳金德接任代理縣長後這4個多月時間，他始終透露強烈參選企圖，先是在農舍配置問題上不惜槓上農委會，之後又讓陳年舊案的「羅東都市計畫工保變更案」在內政部都市計劃委員會大會審議通過，不僅直接插旗林姿妙的大本營，也成為個人重要政績。

隨後陳金德啟動「縣政開講」，親自到12個鄉鎮向民眾闡述他的施政理念及政策目標，引起相當大的迴響，在陳歐珀獲得提名後，「縣政開講」不僅沒喊停，反而還擴大「開講對象」到農漁會系統及工商團體、勞工團體等，加上農曆過年前，他突然在縣內重要街頭掛起大型形象看板，雖然他澄清說只是在「向鄉親拜年」，但仍被解讀是在為參選暖身。

陳金德在去年11月6日接任宜蘭代理縣長後，始終被外界視為代表民進黨參選宜蘭縣長的潛在人選，尤其黨內對已被提名的陳歐珀依舊意見紛歧。宜蘭縣議會議長陳文昌先是在提名前，會同宜蘭市長江聰淵等鄉鎮市長及縣議員前往民進黨中央黨部希望能暫緩提名，在黨中央確定提名陳歐珀後，陳文昌又表示，如果在「520」之前陳歐珀的民調沒能追平國民黨提名的林姿妙，建請黨中央重新思考勝選之路。而民進黨2001年嘉義縣長選舉就曾發生過陣前換將的前例，這樣的歷史有沒有可能在宜蘭重演？

(中國時報)