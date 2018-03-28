花蓮人因地震破產 就是災民

2018年03月28日 01:18 中國時報 郭建伸 、 張理國 、 楊漢聲 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮賑災善款問題近來鬧得沸沸揚揚，花蓮地震善款監督委員會召集人張善政昨在立院召開記者會強調，行政院長賴清德應說明擔任台南市長時，為何用善款補助維冠大樓賑災，而非用行政院撥用的200億統籌分配款，以化解社會對善款不信任的氛圍。

張善政籲賴說清善款運用

不過賴清德昨受訪指出，台南賑災的善款沒有直接用於產業，是用於維冠大樓周邊，因地震受到損傷，或是救災受到直接影響的商家，與花蓮直接補助業界8億元的狀況完全不同；台南市的每一筆善款及支出都公布在網站，相信張善政、傅崐萁若要了解台南的情況並不難，只要上網看一下就會清楚。

賴還強調，如果張善政和花蓮縣長傅崐萁認為善款用在產業上是非常重要，對捐助額高的捐款人，只要爭取到他們同意就行，不必再引用台南、高雄的情形。

傅崐萁則抨擊賴清德院長，沒有同理心關懷、照顧花蓮災民，更沒有展現民胞物與的全國最高行政首長高度，因台南地震毀損房屋、高雄氣爆影響商圈，與因地震而破產的花蓮縣民，都是災民，都是賴院長口中的「受地震影響的民眾」，難道花蓮縣就與其他地區的人民不一樣嗎？

傅縣長不滿救助標準不一

傅崐萁指出，賴院長說「只要爭取捐款人同意，善款就可以用在產業」，根本就是否定救助產業災民。他感嘆，如果高雄氣爆影響商家營業，就可以每月補助20萬元、一年240萬元，花蓮因地震而破產的災民，為何不能同一標準救助，台灣怎會搞成如此兩個世界？

張善政則說，民眾看到災害發生時，當然第一時間會想要捐錢給災民，但居民的生活跟產業息息相關，花蓮或任何縣市受災，都關係到背後的產業活動與民眾的經濟來源；當政府無法支應紓困時，善款就是重要來源，相信民眾若能了解地震對花蓮產業的影響，大部分民眾不會排除對產業紓困。

張善政並提及，台南維冠大樓倒塌時，他擔任行政院長，曾給予台南200億統籌分配款，但他很快就卸任，到底有多少錢下到台南，得跟行政院確認；賴清德當時擔任市長，為何不用補助而用善款，老實說他不清楚。

賴捨補助款用善款惹質疑

媒體詢問賴清德，當時行政院難道沒有給予200億的統籌分配款嗎？賴說，張善政當時匡列200億改善台灣土壤液化，但是後來那個計畫因故沒有執行。

內政部長葉俊榮昨接受網路媒體訪問時，提出以災民為核心的「漸層」概念，捐款應優先用於核心的災民，如果有剩餘，再一層一層的處理，至於善款運用方式，善款機關也要充分溝通說明；善款運用不是「黑跟白」，如果善款運用有計畫跟想法，這樣的次序感較能獲得民眾完整的支持。

(中國時報)