兆豐農場局部歲修 花蓮人心驚

2018年03月28日 01:18 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

地震影響民眾旅遊信心，日前就有報導指出「地震前陸客掉一半，地震後再掉一半」。地方也不斷反映0206震災對花蓮觀光業造成重大影響。現在包括花蓮縣著名的觀光景點新光兆豐農場都面臨考驗，業者將以維修為名，4月1日關閉溫泉區游泳池，到6月還將關閉該區烤箱及蒸氣浴室。地方民眾憂心，兆豐農場緊縮的第一槍，會在花蓮觀光產業造成骨牌效應，影響上千個花蓮民眾的就業機會。

針對行政院震災平台召集人陳美伶認為花蓮觀光產業重創，原因歸咎是陸客不來，與震災無關；但花蓮縣觀光協會理事長謝立德在記者會中提出書面數據，印證了觀光產業目前的慘狀，是陸客銳減在先，震災後更是雪上加霜、慘上加慘。

花蓮觀光業者直言，如果觀光景氣再繼續低迷，除了因客源不足，花蓮香港航線不敷成本，有斷航風險之外，接下來像新光兆豐農場這種已經在花蓮立足近20年，大規模的觀光產業都快撐不下去了，影響所及將使花蓮在地家庭失去生活支柱，更會是台灣產業的重大夢魘。

不過，兆豐農場董事長特助林興華表示，是利用淡季來進行歲修，並非關閉，之後還是會重新開放，也不影響員工的就業機會。但林興華坦言，現在遊客真的很少，若將來真的來客數沒起色，溫泉區要走到關閉那一步，也要有配套措施，不可能說關閉就關閉。

觀光是花蓮最重要的龍頭產業，只要觀光有起色，其他周邊產業也會逐漸復甦，如今受地震影響，觀光客不來，目前最迫切的是如何把旅客帶來花蓮旅遊，許多業者也對中央喊話，不要再政治操作，震災是事實，地方產業重創也是事實，現在首要之務是針對災情提出實際救助政策，讓花蓮儘速振興，更要維護既有的就業機會，避免許多家庭頓失生活支柱，讓花蓮人民再受第二次重傷害。

(中國時報)