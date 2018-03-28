兆豐農場局部歲修 花蓮人心驚

花蓮兆豐農場驚傳將關閉溫泉區，在地人憂心將影響就業機會，對此，農場澄清，只是利用淡季歲修。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

地震影響民眾旅遊信心，日前就有報導指出「地震前陸客掉一半，地震後再掉一半」。地方也不斷反映0206震災對花蓮觀光業造成重大影響。現在包括花蓮縣著名的觀光景點新光兆豐農場都面臨考驗，業者將以維修為名，4月1日關閉溫泉區游泳池，到6月還將關閉該區烤箱及蒸氣浴室。地方民眾憂心，兆豐農場緊縮的第一槍，會在花蓮觀光產業造成骨牌效應，影響上千個花蓮民眾的就業機會。

針對行政院震災平台召集人陳美伶認為花蓮觀光產業重創，原因歸咎是陸客不來，與震災無關；但花蓮縣觀光協會理事長謝立德在記者會中提出書面數據，印證了觀光產業目前的慘狀，是陸客銳減在先，震災後更是雪上加霜、慘上加慘。

花蓮觀光業者直言，如果觀光景氣再繼續低迷，除了因客源不足，花蓮香港航線不敷成本，有斷航風險之外，接下來像新光兆豐農場這種已經在花蓮立足近20年，大規模的觀光產業都快撐不下去了，影響所及將使花蓮在地家庭失去生活支柱，更會是台灣產業的重大夢魘。

不過，兆豐農場董事長特助林興華表示，是利用淡季來進行歲修，並非關閉，之後還是會重新開放，也不影響員工的就業機會。但林興華坦言，現在遊客真的很少，若將來真的來客數沒起色，溫泉區要走到關閉那一步，也要有配套措施，不可能說關閉就關閉。

觀光是花蓮最重要的龍頭產業，只要觀光有起色，其他周邊產業也會逐漸復甦，如今受地震影響，觀光客不來，目前最迫切的是如何把旅客帶來花蓮旅遊，許多業者也對中央喊話，不要再政治操作，震災是事實，地方產業重創也是事實，現在首要之務是針對災情提出實際救助政策，讓花蓮儘速振興，更要維護既有的就業機會，避免許多家庭頓失生活支柱，讓花蓮人民再受第二次重傷害。

(中國時報)

花蓮人因地震破產 就是災民 財團法人法送審 宗教團體拒納管

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。