財團法人法送審 宗教團體拒納管

2018年03月28日 01:18 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

被視為轉型正義法案之一的《財團法人法》草案，立院本周審查，但宗教團體擔心遭到嚴格監督，包括中華比丘尼協進會祕書長釋見引法師、松山慈祐宮董事長陳玉峰等人都希望排除宗教團體適用。法務部次長陳明堂表示，《財團法人法》不想管宗教團體，但因為立法得問題，登記為財團法人的宗教團體，在立法完成後「可能被管得到」。

內政部也希望宗教團體改由《宗教團體法》規範。但出席公聽會的內政部民政司副司長鄭英弘表示，《宗教團體法》草案已經撤案，有可能造成《財團法人法》草案的立法進度超前《宗教團體法》，產生法律適用問題。

立法院國民黨團昨舉行《財團法人法》公聽會，釋見引表示，宗教界的立場就是宗教歸宗教，不要把宗教財團法人跟一般財團法人混為一談，應該要排除適用。

松山慈祐宮事長陳玉峰也持同樣的看法，希望朝野立委、包括民進黨立委，都應該支持宗教團體，排除在《財團法人法》適用範圍。南方澳南天宮主委陳正信也說，目前《宗教團體法》擱置，立法院可能會先通過《財團法人法》，但財團法人有很多種，希望宗教團體不要包含在一般財團法人中。

前銓敘部長朱武獻說，依照內政部統計，中央跟地方有2000座宮廟，屬於寺廟的財團法人約450到500個，所謂的宗教團體包含三大類，寺廟、宗教基金會及宗教社會團體，現行法所謂的宗教團體也適用三大類規定，但朱也主張，宗教團體應該排除適用財團法人法規定，因為原先立法是希望達到「洗錢防制」作用，但宗教團體並沒有洗錢的問題。與會的藍營立委則痛批，財團法人法是鴨霸法案、東廠法案。

(中國時報)