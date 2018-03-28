國土計畫完成 農地剩81萬公頃

2018年03月28日 01:18 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

內政部長葉俊榮昨宣布「全國國土計畫」經兩年研訂，15日已經內政部國土計畫審議會通過，送到行政院審議，依法將在4月30日前公告實施。葉俊榮說，原先農地編定93萬公頃，但農委會為確保「糧食安全」考量，劃定優良農地全國總量上限為81萬公頃，下限74萬公頃，雖低於原先規劃，但更為務實。

「全國國土計畫」將全國劃設為四大功能分區，包括包含「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」，依不同使用分區，將分級管理限制開發，其中國土保育區限制最為嚴格、禁止開發，而爭議較大的則是農業發展地區。

許多農業縣市關切，一旦土地被劃設為「農業發展區」將影響土地開發運用，葉俊榮表示，原先農地編定93萬公頃，但農委會為確保「糧食安全」考量，劃定總量為81萬公頃，雖低於原先規劃，但更為務實。

葉俊榮並保證，未來不會有非農地再編入農地的情況，只會在既有都市計畫及區域計畫基礎下編定調整，未來農地還有分級管理制度，也將從農地發展正義角度，透過農業政策、區域均衡角度採取衡平措施。

葉俊榮並說，推動直轄市、縣市國土計畫，目前直轄市、縣市各有進度，其中台中市、新北市、桃園市走得較快，台中市、新北市的區域計畫已經核定。

內政部也說，全國共有4千多處鄉村區，過去採現況編定方式進行管制，並沒有考量鄉村區特性及發展需求進行空間規劃及投入資源改善環境，導致鄉村產業沒落、人口一再流失，「全國國土計畫」研訂「鄉村地區整體規劃策略」，未來將依據鄉村地區特性，分別按照「農業發展型」或「工商發展型」，針對居住、產業、運輸及公共設施等4大需求導入因應對策，讓鄉村也有轉型機制。

依據期程規劃，直轄市及縣市須在在2020年5月1日前公告縣市國土計畫，2022年5月1日前公告「國土功能分區」，以利國土計畫法2022年全面上路。

(中國時報)