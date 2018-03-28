長庚新解 皮膚藥物過敏救星

長庚醫療團隊研究發現，透過生物製劑治療史帝文生－強生症候群，比用類固醇降低一半的死亡率。（倪浩倫攝）

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中國時報
／台北報導
罹患史帝文生-強生症候群的患者，全身皮膚會出現大片水泡、潰爛，嚴重恐引發敗血症死亡。（鐘文宏醫師提供）

史帝文生-強生症候群SJS是知名的「嚴重皮膚藥物過敏」，死亡率高達3成，現多用類固醇治療，但效果有限、後續感染風險也高。長庚醫院最新研究發現，改用生物製劑治療，患者死亡率較類固醇時低一半，皮膚癒合時間也更快，該成果已刊登於最新國際期刊「臨床研究期刊」。

最新研究登國際期刊

我國每年有3000多例藥物不良反應的患者，當中有200至300例屬於嚴重皮膚藥物過敏，近10年統計發現，共發生617例SJS，還有204例「更嚴重」、致死率高達5成的毒性表皮壞死溶解症。

長庚醫院皮膚科系主任鐘文宏說，過去SJS死亡率曾高達8成，現則已降到約3成，患者多在服藥1至2周後，漸漸出現過敏症狀，主因是體內T細胞被藥物活化，誤攻擊皮膚黏膜，導致全身皮膚出現潰爛、大面積燙傷，甚至引發敗血症死亡，死狀相當悽慘。現臨床多是用類固醇治療，但有腸胃出血、皮膚癒合慢等缺點，也因全身免疫系統都遭到抑制，提高後續感染的風險。

長庚醫院從2009年起，進行7年的隨機分派臨床試驗、收募96名史帝文生－強生症候群和毒性表皮壞死溶解症患者，比較類固醇和生物製劑間的療效。

研究顯示，透過生物製劑治療，患者死亡率為8.3％、幾乎僅類固醇16.3％的一半，且皮膚在14天後開始癒合，比類固醇提早4天，腸胃出血、高血壓等副作用比例也僅2.6％，遠低於類固醇的18.2％。鐘文宏補充，類固醇會壓抑全身免疫系統，生物製劑僅單純壓抑T細胞，不影響體內其他免疫功能；該研究結果已刊登於今年3月的國際期刊「臨床研究期刊」。

類固醇有礙免疫系統

鐘文宏說，類固醇雖價格便宜，但效果有限，坊間常見的「免疫球蛋白」療法，要價不菲、約30至40萬元，療效也普通，更沒有實證醫學的背書；生物製劑則已用在治療乾癬與類風溼性關節炎，甚至有條件的納健保，對於嚴重皮膚藥物過敏患者來說，在尚未納健保前，自費約5萬元。

(中國時報)

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