腳痛吃藥 指甲脫落爛全身 險死

2018年03月28日 01:18 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

43歲的徐先生日前因腳痛就醫，診所醫師開了抗癲癇藥物給他，未料服藥後開始發燒，全身從頭皮到腳都起水泡、潰爛、滲血水，甚至全手全腳指甲都脫落，轉至長庚醫院後，確診因嚴重藥物過敏引起且死亡率達3成的史帝文生－強生症候群SJS，幸經搶救後撿回一命，休養1年多後已可重返職場。

收治該病例的長庚醫院皮膚科系主任鐘文宏解釋，藥物過敏造成的SJS，以及更嚴重、死亡率更高的毒性表皮溶解症TEN，是因體內T細胞遭藥物活化，轉往攻擊自身的皮膚和組織，導致皮膚大量破損，最終恐併發敗血症而死亡。

43歲的徐先生日前因腳痛就醫，被診所醫師診斷為坐骨神經痛，並開了抗癲癇藥物給他，沒想到吃了幾天藥後，便開始發燒，抽血發現白血球數值飆破1.5萬（正常值上限為1萬），還從頭皮到腳都起水泡、潰爛、滲血水，甚至手腳指甲全脫落，轉診至長庚後，確診為嚴重藥物過敏引起的SJS，白天痛不欲生，夜晚還得靠醫護人員戳破水泡才能勉強入睡，一度覺得自己命不久矣。

經醫療團隊評估後，決定給予他生物製劑治療，病情在治療4至5天後便獲得控制，不僅不再長水泡，皮膚也重新生長，住院2周後順利出院，但仍在家休養1年多才重返職場。

鐘文宏表示，台灣一年有近百例的「致命性」嚴重皮膚藥物過敏的病例，常見引起過敏的藥物，包括抗癲癇與降尿酸藥物、抗生素、止痛藥等，早期症狀包括發燒、喉嚨痛、嘴唇及口腔黏膜潰爛、皮膚起紅疹與水泡等，民眾一旦服藥後出現上述症狀，應立即停藥，並拿著該過敏藥物就醫，避免延誤治療；他強調，發病前5天是關鍵期，逾期未治療者，就不太適合使用類固醇或生物製劑。

(中國時報)