流感死亡病例破百 去年2倍

流感疫情緩和，公費施打疫苗將在3月31日截止。圖為萬華區公所的流感疫苗施打服務。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

因猜錯疫苗病毒株而人心惶惶的流感疫情，由於上周出現5例死亡病例，使得本流行季累計死亡病例「破百」為104人、接近去年55例的2倍，而感染保護力有限的B型流感死亡高達8成6。

近7年流感季同一時期死亡病例，目前以2015至2016年流行季381人最多，其次是2013至14年的136人、排名第3是2011至12年的130人，今年流行季與2011至12年同是猜錯病毒株而引發B型肆虐，雖然死亡人數小於當年，但是本季已有接種疫苗15人死亡、2011至2012年為14人。

上周新增5例死亡病例介於59歲至79歲高齡族群，他們都是沒有接種疫苗的慢性疾病患者，因此本季的死亡人數正式突破百人、累計104人，其中B流占89人、H3N2占有10人、H1N1占4人、另1人未分型別，因B型流感死亡約有8成6。

下個流行季公費流感疫苗施打三價或是更有保護力的四價？疾管署長周志浩表示，現在是兩案同時送進行政院，要等院方進行最後的定奪，才有確定的答案。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，上周出現35例流感重症病例，其中2例較為特殊的病例，1例是中台灣2歲女嬰併發腦炎反應的神經系統疾病，另1例是北台灣的19歲男生沒有接種疫苗而出現肺炎、呼吸急促，兩人都在救治中。

可喜的是近期北半球各國多已脫離流行高峰，台灣的疫情也有趨緩跡象，上周全台流感門急診就診為9萬2749人次，較前一周下降10％，疾管署副署長莊人祥指出，預計下周可脫離流行期。

因應疫情趨緩，衛福部決定4月1日起公費抗流感藥劑使用對象將回歸常態，不再適用於「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」。

(中國時報)

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