食品准加漂白劑 藍轟毒政府

2018年03月28日 01:18 中國時報 周毓翔 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

食藥署21日預告二氧化硫將開放為食品添加物，國民黨立院黨團昨舉行「呷菜配漂白水，衛福部好毒」記者會。國民黨團書記長李彥秀批民進黨食安政策一直跳票，這個政府越來越「毒」。

衛福部食藥署食品組長潘志寬強調，這次是因業者先提出「有使用的必要性」，食藥署經評估認為安全，並通過兼具專家、消費者身分的食品安全營養諮議會後，才將該草案進行60天的預告，外界有任何意見，都會列入考量。對於藍委李彥秀質疑，此次限量標準從0.03ppm，放寬至0.1ppm，潘則喊冤表示，「這數字是經考量國人的攝食習慣後才訂出。」

李彥秀怒批，蔡政府的食安政策一再跳票，「食安五環變五洞」，守護民眾食安健康的洞越破越大；去年率國際之先打算放寬22項農藥殘留容許量，尤其離譜的要開放氟派瑞使用於茶葉，結果引發各界炮轟，在強大民意壓力下，才又倉皇宣布暫緩施行此一行政命令。如今又想故技重施，食藥署是要考民眾的記憶力？

李彥秀質疑，食藥署以「與國際接軌」為由，增訂8項亞硫酸鹽漂白劑在發酵蔬菜及醃漬蔬菜之使用範圍及限量，以及增列二氧化硫為食品添加物，讓人聯想不是「行政怠惰」就是「圖利廠商」。是不是查不勝查乾脆就地合法化？食藥署聲稱是應業者要求，背後是否有利益團體壓力？

藍委陳宜民表示，某些食品生產商會添加少量食品添加劑亞硫酸鹽，用作漂白、防食物變色、防腐防蟲蛀等。亞硫酸鹽加工後轉變為「二氧化硫」並殘留食物中。攝入過量的二氧化硫，可能造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀，長期食用會累積體內，加重肝臟排毒的負擔。

國民黨副書記長蔣萬安也批評，食藥署對外解釋開放的原因，竟是「許多業者的要求」，毫不避嫌，簡直荒唐至極，根本忘了自身的職責是在守護民眾食的安全。「究竟是國人要求健康飲食重要，還是廠商利益重要？食藥署乾脆改轄經濟部算了！」

針對食藥署對外表示是「接軌歐美國家與WHO認定」，陳宜民反駁說，歐美即使是合法使用，也是拿來在食品製作過程中消毒，不會直接添加在食物中，所謂與國際接軌根本是胡說八道，食藥署將二氧化硫劃為食品添加物是「牛頭不對馬嘴」，有誤導民眾之嫌。

(中國時報)