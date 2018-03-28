食品准加漂白劑 藍轟毒政府

食藥署21日預告二氧化硫將開放為食品添加物，國民黨立院黨團昨舉行「呷菜配漂白水，衛福部好毒」記者會。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

食藥署21日預告二氧化硫將開放為食品添加物，國民黨立院黨團昨舉行「呷菜配漂白水，衛福部好毒」記者會。國民黨團書記長李彥秀批民進黨食安政策一直跳票，這個政府越來越「毒」。

衛福部食藥署食品組長潘志寬強調，這次是因業者先提出「有使用的必要性」，食藥署經評估認為安全，並通過兼具專家、消費者身分的食品安全營養諮議會後，才將該草案進行60天的預告，外界有任何意見，都會列入考量。對於藍委李彥秀質疑，此次限量標準從0.03ppm，放寬至0.1ppm，潘則喊冤表示，「這數字是經考量國人的攝食習慣後才訂出。」

李彥秀怒批，蔡政府的食安政策一再跳票，「食安五環變五洞」，守護民眾食安健康的洞越破越大；去年率國際之先打算放寬22項農藥殘留容許量，尤其離譜的要開放氟派瑞使用於茶葉，結果引發各界炮轟，在強大民意壓力下，才又倉皇宣布暫緩施行此一行政命令。如今又想故技重施，食藥署是要考民眾的記憶力？

李彥秀質疑，食藥署以「與國際接軌」為由，增訂8項亞硫酸鹽漂白劑在發酵蔬菜及醃漬蔬菜之使用範圍及限量，以及增列二氧化硫為食品添加物，讓人聯想不是「行政怠惰」就是「圖利廠商」。是不是查不勝查乾脆就地合法化？食藥署聲稱是應業者要求，背後是否有利益團體壓力？

藍委陳宜民表示，某些食品生產商會添加少量食品添加劑亞硫酸鹽，用作漂白、防食物變色、防腐防蟲蛀等。亞硫酸鹽加工後轉變為「二氧化硫」並殘留食物中。攝入過量的二氧化硫，可能造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀，長期食用會累積體內，加重肝臟排毒的負擔。

國民黨副書記長蔣萬安也批評，食藥署對外解釋開放的原因，竟是「許多業者的要求」，毫不避嫌，簡直荒唐至極，根本忘了自身的職責是在守護民眾食的安全。「究竟是國人要求健康飲食重要，還是廠商利益重要？食藥署乾脆改轄經濟部算了！」

針對食藥署對外表示是「接軌歐美國家與WHO認定」，陳宜民反駁說，歐美即使是合法使用，也是拿來在食品製作過程中消毒，不會直接添加在食物中，所謂與國際接軌根本是胡說八道，食藥署將二氧化硫劃為食品添加物是「牛頭不對馬嘴」，有誤導民眾之嫌。

(中國時報)

流感死亡病例破百 去年2倍 乳癌復發有新藥 延命逾２年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。