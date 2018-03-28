南山讚醫務社工 幸福的力量

全台首創專為醫務社工設立的「第一屆南山全國醫務社工獎」27日頒獎，共有8家醫院的醫務社工團隊和8位醫務社工入選，南山人壽慈善基金會董事長杜英宗致詞時，感謝醫務社工的付出與奉獻。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

由南山人壽慈善基金會與中華民國醫務社會工作協會共同發起、全台第一屆「南山醫務社工獎」昨於台北舉辦頒獎典禮，經過激烈角逐與評審，共計8家醫院的醫務社工團隊、8位醫院社工獲獎；南山人壽慈善基金會董事長杜英宗表示，醫務社工在角落中默默付出，犧牲奉獻的精神令人動容，為台灣社會帶來幸福力量。

基金幫助弱勢度難關

杜英宗表示，保險是「公益服務業」，南山除了透過全台綿密的業務網路提供專業的保險服務外，也善用資源提供弱勢民眾醫療關懷服務，自102年啟動「南山慈善基金-醫療關懷計畫」以來，迄今逾4年，在全台各縣市醫務社工的協助下，幫助許多經濟弱勢病患和家庭，讓他們安心就醫、度過急難。

在合作過程中，杜英宗感受醫務社工的工作專業與辛勞，他們不僅協助解決病患與家屬各種問題、成為重要的照顧力量，更令人感動的是默默付出、不求回報，這種精神更顯偉大。杜英宗說：「台灣社會喜歡錦上添花，雪中送炭實在太少」，因而共同籌辦全台第一個專為醫務社工設立的獎項，透過頒獎、表揚，為他們加油鼓勵與喝采。

要讓社工付出被看見

中華民國醫務社會工作協會理事長游靜宜表示，全國醫療院所超過1700位醫務社會工作人員，從醫院到社區、從急性醫療到長期照顧、從出生到死亡，各個角落都可以看見社工們的身影，但多數民眾仍不甚熟悉，感謝「南山醫務社工獎」讓這個角色的付出被更多人看見。

第一屆「南山醫務社工獎」首次舉辦，即獲得全國各醫療院所的廣大迴響，共計有全台76家醫院、共98件報名參加；此次脫穎而出的獲獎醫院醫務社工團隊和個人，都在專業工作上結合不同創新的服務，獲得評審團一致肯定。

能因應在地提供服務

例如團體組獲獎的團隊，除積極在社工專業領域發表研究著作，提升專業度外，更能因應在地服務族群需求，提供創新服務，不斷強化社工訓練與人才培訓，以維繫專業服務水準與品質；個人組方面，有堅守醫務社工崗位逾30年的資深主管，也有偏鄉離島的社工，共通點是保持高度熱情與專業使命感。

(中國時報)

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