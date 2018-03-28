我金融中心指標排名 史上最差

2018年03月28日 04:10 中國時報 陳碧芬 ／台北報導 ／台北報導

調查範圍含蓋世界各國110個金融中心的「全球金融中心指標」，公布2018年最新調查結果，台灣在全球排名30，是台灣在該調查有史以來最差排名，且排名如溜滑梯般自2016年的第21名快速下滑至第30名，慘輸排名第三的香港和第四的新加坡，也輸給上海（第六）和深圳（第18）。

GFCI調查單位是英國倫敦Z/Yen顧問公司，主要是接受倫敦金融城委託，自2007年起展開調查，並定期於每年3月及9月更新，台灣以「台北金融中心」為代表，從2007年便被調查單位列入名單評比，最近4次的排名則依序為21、26、27、30。

全球金融中心指標調查主要有5大面項，包括經商環境、金融體系、基礎建設、人力資本和城市聲譽，除了經濟統計數據，也加上網路問卷，綜合2,340名金融專業人士意見，進行全球重要金融中心的評析。

在該單位調查史上，台灣曾在2011年拿到歷年最好成績19名，當時金管會力推台灣成為亞太區域理財中心等政策，還被調查單位定位為「在地中心」，但及至本次調查，台灣還是停留在「在地專家及中心點」的群組，反觀同期間韓國首爾已從「跨國多樣化」進步到「跨國中心」。

值得注意的是，在這分剛出爐的GFCI最新報告，台北金融中心在全球前40大金融中心的「穩定度」矩陣圖裡，直接跳到「不可預測之中心」（Unpredictable Centres）的區塊，和此次排名34的以色列特拉維夫併列。

最新GFCI共有96個金融中心進入榜單，另有14個「副中心」虎視眈眈，台灣排名30，可說已在前三分之一名單的車尾。至於全球前十大金融中心最新排名，依次為倫敦、紐約、香港、新加坡、東京、上海、多倫多、舊金山、雪梨和波士頓。

大陸城市本次則有上海、北京、深圳、廣州和青島五處，同時進入前40大中心名單。

(中國時報)