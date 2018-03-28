世界信鴿賽 兩岸聯手拿下冠亞軍

2018年03月28日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2018世界信鴿冠軍錦標賽暨FCI國際公棚賽27日舉行總決賽，共有來自全球21國487隻信鴿參加，也為台灣桃園申辦2021世界信鴿奧林匹克更向前邁進一步。比賽首度採用衛星定位即時系統，以大螢幕一路追蹤鴿群路徑，兩岸聯手拿下1到5名的勝利。

這次比賽半年前便展開，各國選出20隻6個月大的信鴿參加錦標賽，共1300多隻信鴿集中到屏東潮州公棚進行半年的飼養及訓練，期間經過4次淘汰賽，最終只有487隻鴿子脫穎而出進入總決賽；一鴿集團總裁林則宇表示，這說明了，只要兩岸交流合作，就沒有什麼不能辦到的，也呼應桃園市長鄭文燦所提的「兩岸共好」理念與政治高度；所謂的兩岸共好，就是兩岸共同打拚，共同振興中華文化，共促中華民族復興，共同實現美好未來。

27日上午參賽信鴿在台北港放飛，一路沿中央山脈往南飛，FCI國際鴿協聯盟主席IstvanBardos、總裁判長德國信鴿協會主席Richard Gross、CTRPA賽鴿協會理事長周三郎等全程監督。

林則宇強調，今年首度使用「衛星定位即時系統」，4公克科技腳環掛在10隻陪飛鴿腳上，一路跟著比賽鴿群南下，同時以GPS系統發送鴿群所在位置，可立即透過大螢幕看到鴿群飛行路徑及位置。

大陸福建隊信鴿以分速1184米的速度抵達公棚，拔得頭籌，第2、3名則是台灣隊，前6名都是由兩岸的隊伍獲得。林則宇說，「這次比賽由中華台北信鴿協會承辦，桃園市政府指導，在大陸支持下，只要在不違反一中原則下，沒有什麼不能做。」

周三郎說，這是FCI第3次在歐洲以外地區進行賽事，台灣鴿友參與熱烈。台灣賽鴿實力全球屬一屬二，世界各國均將賽鴿視為健康的運動賽事及嗜好，鴿友必須當成事業，花費龐大心力才能獲得好成績，不應將其扭曲為賭博。

(中國時報)