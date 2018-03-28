工作卡制度上路 5月試辦

2018年03月28日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

總統蔡英文的六大勞工政見，曾提及要仿效日本建立工作卡制度，協助青年就業，而今，工作卡終於確定於5月試辦！勞動部發展署指出，已建置2100個職能單元，一共393項職能基準，將針對29歲以下初次尋職或非典型就業的青年，協助建立工作卡系統，預計試辦3個月後可完成首波工作卡系統，屆時會再評估成效。

依據勞動部「15～29歲青年勞工就業狀況調查」顯示，有51％青年初次尋職遭遇困難，主要原因以經歷不足及不知道適合從事哪方面工作者最多，達59％；在「薪資行情及大專生就業導航網站調查」分析中，大專以上畢業生第一份工作，有46％尋職超過1個月，更有11％尋職超過1年。

勞動部指出，青年求職最大問題在於不知道就業方向，也不知就業能力是否符合勞動市場需要，勞動部近年已於高雄、台中地區設置青年職涯發展中心，新竹地區設置賈桃樂學習主題館，提供青年職涯規劃、就業準備及深度諮詢服務等，今年第3季預計於新北市及台南市，再各新增1處青年職涯發展中心。

此外，研議多時的「工作卡」制度，也終於要開辦。勞動部發展署就業服務組組長陳世昌說，目前發展署初步已建置知識、技術類的職能單元共2100個，並依照職能單元符合程度分1~3級，此外更有393項職能基準提供參考。

陳世昌說，發展署會先以大專院校畢業生流向，對比勞保局投保資料，勾稽出29歲以下，初次尋職或非典型就業的青年，再以台灣就業通上的聯絡資料來聯繫對方，透過面談確認青年具備的職能單元有哪些，比較合適的職能基準有哪些職務，載入工作卡的管理系統中，若有相關職務需要相近的職能基準，就可由此媒合。

(中國時報)