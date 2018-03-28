台新金減董事席次 於法有據

經營權大戰提前開打，台新金總經理林維俊表示，雖減少2位董事，但減掉的是普通董事，對既有獨立董事席次沒有影響，獨董占比提高更有助於公司治理，做法也於法有據。圖為台新金控仁愛路總部。 （本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

台新金經營權大戰提前開打，金管會主委顧立雄說出重話，將同步加強雙邊監管，除強調「不要用規避的方式，去超越10％的門檻」，警告寶佳不該循樺福遠航集團吃下三信銀模式，徵求委託書；也會主動瞭解，台新金縮減董事席次是否影響公司治理。

台新金總經理林維俊回應，雖減少2位董事，但減掉的是普通董事，對既有獨立董事席次沒有影響。過去台新金9席董事中，有3席獨董，占3分之1強，不過在董事席次縮至7席後，獨董占比提高到42％，有助於公司治理。

林維俊強調，台新金相關作為，一定符合公司法等相關法令規定，絕對是研議過才會這麼做；再者，台新金的公司章程中，本來就明訂董事席次為7到9席，縮減亦是於法有據。

至於寶佳作法，林維俊則不做回應。

寶佳近一年大舉敲進台新金、永豐金和華票等多檔金融股，「到處插旗金融股」，尤其高調放話要競選董事，連席次都直接喊。台新金在上周董事會，縮減董事席次自保，雙方過招引發顧立雄高度關切。

由於先前樺福遠航集團董事長張綱維僅以手中4％股份，靠著大量爭取到的委託書，拿下三信銀5席董事，引發各界譁然。張綱維承認選前和寶佳有接觸、還說「如果寶佳有投票給我，就是一種肯定」，更讓外界擔憂，寶佳會否在台新金董監改選時如法炮製。

顧立雄昨說，他上次就提過三信商銀（張綱維入取得5席董事）一事，如今寶佳持股台新金控不到10％，金管會將特別注意，也叮嚀業者「不要用規避的方式，去超越10％的門檻」，任何與股東權益相關事項，都要注意10％大股東適格性審查的適切性。

對於台新金作法，顧立雄也表示，會關注對公司治理的影響，也會特別針對影響公司治理情事「加重檢查」，包括董事會會議紀錄在內。他說，金管會立場就是維護公司治理，希望台新金和寶佳雙方，都能維護良善的金融業公司治理來行使其應有權利。

(中國時報)

工作卡制度上路 5月試辦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。