台新金減董事席次 於法有據

2018年03月28日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台新金經營權大戰提前開打，金管會主委顧立雄說出重話，將同步加強雙邊監管，除強調「不要用規避的方式，去超越10％的門檻」，警告寶佳不該循樺福遠航集團吃下三信銀模式，徵求委託書；也會主動瞭解，台新金縮減董事席次是否影響公司治理。

台新金總經理林維俊回應，雖減少2位董事，但減掉的是普通董事，對既有獨立董事席次沒有影響。過去台新金9席董事中，有3席獨董，占3分之1強，不過在董事席次縮至7席後，獨董占比提高到42％，有助於公司治理。

林維俊強調，台新金相關作為，一定符合公司法等相關法令規定，絕對是研議過才會這麼做；再者，台新金的公司章程中，本來就明訂董事席次為7到9席，縮減亦是於法有據。

至於寶佳作法，林維俊則不做回應。

寶佳近一年大舉敲進台新金、永豐金和華票等多檔金融股，「到處插旗金融股」，尤其高調放話要競選董事，連席次都直接喊。台新金在上周董事會，縮減董事席次自保，雙方過招引發顧立雄高度關切。

由於先前樺福遠航集團董事長張綱維僅以手中4％股份，靠著大量爭取到的委託書，拿下三信銀5席董事，引發各界譁然。張綱維承認選前和寶佳有接觸、還說「如果寶佳有投票給我，就是一種肯定」，更讓外界擔憂，寶佳會否在台新金董監改選時如法炮製。

顧立雄昨說，他上次就提過三信商銀（張綱維入取得5席董事）一事，如今寶佳持股台新金控不到10％，金管會將特別注意，也叮嚀業者「不要用規避的方式，去超越10％的門檻」，任何與股東權益相關事項，都要注意10％大股東適格性審查的適切性。

對於台新金作法，顧立雄也表示，會關注對公司治理的影響，也會特別針對影響公司治理情事「加重檢查」，包括董事會會議紀錄在內。他說，金管會立場就是維護公司治理，希望台新金和寶佳雙方，都能維護良善的金融業公司治理來行使其應有權利。

(中國時報)