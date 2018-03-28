民調雖創新高 川普四面楚歌

2018年03月28日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普的最新民調支持率達到42％，創11個月來新高。然而，川普當前處境依舊「四面楚歌」，執政共和黨對年底期中選舉並不樂觀，尤其「劍橋分析」打抹黑選戰案近日延燒到川普本人且餘波盪漾，而川普掀起貿易戰恐將傷人傷己，危及他一再誇耀說前景看好的美國經濟。

劍橋分析助選 燒到自己

「劍橋分析」是英國「大數據」科技公司，主要股東包括川普的大金主，且川普競選團隊執行長巴農也任該公司董事。其前執行長尼克斯自爆，曾為川普團隊工作並與川普多次會面。他更稱公司對川普入主白宮功不可沒，於川普選戰最後幾個月，扮演了關鍵助攻角色。

而據「劍橋分析」前研發長懷利等人揭露，公司違法取用臉書5000萬用戶個資，並藉助精密調研、優化的演算法工具，建立資料模型，然後經由各式數位平臺，向形形色色的受眾釋出，投其所好的選戰廣告，及量身打造的政治訊息，以操作輿論並左右選民投票意向。

抹黑中傷對手 操作輿論

「劍橋分析」也千方百計為川普塑造良好形象，同時抹黑他的對手希拉蕊。作法包括在臉書精準投放廣告，以打動川普的潛在支持者，另也向谷歌付費購買廣告，使網友在谷歌瀏覽器輸入關鍵字時，就會優先出現不利希拉蕊的搜尋結果。該公司還在政治新聞網站上，鎖定多個關鍵搖擺州選民，推出針對希拉蕊的負面廣告。據「劍橋分析」前主管指出，這樣的策略極成功。

在川普勝選、巴農成為白宮策略長之後，「劍橋分析」的母公司不但獲得美國國務院合同，還取得與國防部合作機會。據「劍橋分析」前研發長懷利說，當他獲知此事後驚覺，「事態嚴重有如1970年代的水門事件」。

貿易保護高牆 恐成噩夢

另一方面，川普一個月內接連兩度出招，推倒了全球貿易戰的第一張骨牌，有國際貿易專家指出，川普的最終目標還未清晰，目前「還不清楚川普政府底線在哪裡」。但也有觀察家認為，世界兩大經濟體美陸間的貿易戰已出現舒緩跡象。據《華爾街日報》指出，北京與華府雙方已悄悄展開貿易談判，涉及範疇包括金融服務業與製造業。

這顯示，對於各方警告美掀起貿易戰只會傷人又傷己，川普政府並非無動於衷。在最新民調中，川普的經濟表現是唯一滿意度高於不滿意度的面向。對於當前經濟數據一片看好，川普自然不想對經濟增速急踩煞車。

經濟學家強調，川普的貿易保護政策不應成為美國經濟的「噩夢」。對進口鋼鋁課徵重稅，並無助於美國相關夕陽工業增加就業機會，且鋼材價格上漲恐拉升汽車製造與建築成本，或將在未來兩年推升通貨膨脹率。也有分析指出，陸美貿易逆差對美經濟未必是壞事，進口廉價商品、消費支出強勁，有助活絡經濟。而對陸貿易也創造不少就業機會。

(中國時報)