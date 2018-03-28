A片女星爆打川普屁股 總統噤聲

2018年03月28日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普的桃色「風暴」持續延燒，被傳與他有染的A片女星「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels）接受知名新聞節目「60分鐘」專訪，創下了最高收視率。她在節目中大爆川普讚她讓他想起愛女伊凡卡、兩人「無套炒飯」等勁爆細節，引起美國社會熱議。

丹妮爾絲在CBS電視台知名新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）裡表示，2006年7月，她與川普在加州1場名人高爾夫球賽中相識，當時川普是真人實境秀「誰是接班人」的主持人。

他們在川普房內時，川普拿出1本以他為封面人物的雜誌出來炫耀，她糗川普是不是常用這招來「把妹」，川普沒料到招數這麼快就被看穿，還顯得有些吃驚。她接著說，應該拿這本雜誌打你，於是開玩笑地叫川普把褲子脫掉，結果川普竟然真的轉過身，拉下褲子，她就用雜誌打了他的屁股。

丹妮爾絲說，川普讚美她「妳真的很特別，讓我想到我女兒，又聰明又漂亮的那種人」，還重複說了2次「我喜歡妳」。

兩人在川普房中共進晚餐後，隨即發生性關係。川普沒有戴套、她也沒要求他戴。此後川普再度邀約她見面，雙方持續聯絡了一陣子。她坦承，很清楚自己「捲入了什麼狀況…我把這想成是1筆生意、1個商機」，因為川普承諾，會設法讓她在「誰是接班人」中露臉。

到了2011年，丹妮爾絲同意以1.5萬美元代價，讓八卦雜誌《In Touch》刊登這段往事，川普的律師柯恩隨即揚言對雜誌提告，最後In Touch放棄刊登，她也沒拿到錢。數周後，她與女兒就在拉斯維加斯的停車場遭到1名陌生男子恐嚇，叫她忘了川普的事，並打量她女兒說，「這麼漂亮的小女孩，要是媽咪出事，可就不好了。」

有仇必報的川普一反常態，從未公開反駁或否認相關指控。《華盛頓郵報》26日引述消息人士報導，川普私下表示，這些爆料都是「騙局」，且他並不覺得丹妮爾絲有吸引力。

丹妮爾絲出面大爆猛料，也引起許多川普的粉絲不滿，一名川粉就留言，「妳為什麼不乾脆消失算了，沒人在乎妳這個婊子跟美國總統睡覺」，結果她毫不客氣地回嗆：「嚴格來說，我並沒有跟美國總統睡覺，因為我們整晚根本沒睡覺（嘻嘻）！」

(中國時報)