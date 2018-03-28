俄辦推特票選 給美下馬威

2018年03月28日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯合歐洲多國驅逐俄羅斯外交官和關閉俄駐西雅圖使館，俄國誓言報復！莫斯科刻意選擇美國總統川普愛用的推特辦投票，列出美駐俄3所總領事館，讓網友票選制裁，形同面對面向美國下戰帖。

到目前為止，已有25個國家與英國保持一致，共驅逐逾150名俄羅斯外交和情報人員。美國總統川普26日下令驅逐60名俄駐美與駐聯合國情報官員，並關閉俄駐西雅圖領事館，措施之強硬為整體之最。

英國首相梅伊26日發表聲明，對「歐盟、北美、北約夥伴展現的團結」表示肯定，並稱這是「史上最大的俄國情報官員驅逐行動」。澳洲也於27日宣布跟進歐美腳步，將在一星期內驅逐2名俄外交官，並揚言可能杯葛今年夏季在俄國舉辦的世界盃足球賽。

面臨歐美聯合驅逐外交人員，俄羅斯矢言報復，並否認涉及史柯里帕和女兒尤利婭的毒殺事件。俄國大使館26日在美國的推特帳戶舉辦投票，讓俄國網友從美駐俄3個總領事館（聖彼得堡、葉卡捷琳堡、海參崴）中選擇：「如果由你決定，你想關掉哪一間領事館」。據美英媒體報導，投票開始後僅2個半小時，就有逾1萬1千個網友參與，而聖彼得堡以逾45％得票率，成為網友票選第一名。

俄國外交部26日表示，西方下令驅逐的「挑釁行徑」證明他們繼續走「對抗之路」。聲明指出，「毫無疑問，俄國不會對這些國家的敵意行為置之不理。我們將會作出回應」。

(中國時報)