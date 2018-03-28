金正恩成最大贏家

北韓領導人金正恩（見右圖，本報資料照片）傳密訪北京，可能下榻在北京釣魚台國賓館。圖中加長型禮車疑似就是金正恩的座車（陳柏廷攝）。

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中國時報
／北京報導

北韓領導人金正恩近日密訪北京，進入中南海與習李等中共領導人會面。據外媒報導，金正恩的專列昨下午2點45分駛離北京站，閃電結束密訪行程。大陸國務院參事時殷弘分析，金正恩堪稱最大贏家，既可換取北京減輕對北韓制裁力度，又可獲得與川普談判籌碼；而陸美關係惡化之際，北京邀請金正恩訪京可穩住陸朝關係，一來避免在朝核問題上邊緣化，二來避免腹背受敵。

關係回溫 朝獲談判籌碼

美聯社與共同社等外媒報導，昨下午2點45分，大批民眾目擊大陣仗車隊駛向北京車站，約莫10分鐘後，北京站全面封鎖，戒備嚴密；而此時，疑為搭載金正恩訪問北京的專列火車，駛離北京車站，結束此次旋風式訪問行程。

不過，針對金正恩是否訪問北京，大陸外交部昨尚未證實，發言人華春瑩僅表示，「如有消息，我們會發布」。若按過往北韓領導人訪問慣例，此次行程須等到金正恩回到平壤之後，才會由雙方官媒一起發布消息。

談及金正恩密訪北京，大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘表示，金正恩選在會見美國總統川普前，前往北京訪問，時機不僅抓得到位，對北韓與大陸而言，亦是「各取所需」。

貿易戰 大陸防腹背受敵

時殷弘直言，金正恩與大陸國家主席習近平會晤後，除可改善陸朝關係，一方面可藉機向北京討價還價，換取習近平承諾減輕對北韓制裁力度，另一方面也可獲得未來與川普會面談判籌碼，「堪稱是在陸美朝韓四方博弈中，最大的贏家」。

時殷弘分析，儘管這次金正恩訪問北京是各取所需，但陸方釋出善意主動邀請的機率很大，畢竟在陸美關係惡化之際，北京需要先穩住已經跌至谷底的陸朝關係，一來可避免在朝鮮半島議題上被邊緣化，二來也可防範兩線作戰，腹背受敵。

(中國時報)

現場側寫－警戒諜對諜 川普來也…

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